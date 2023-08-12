تشييع جثمان شهيدة ومراسم غيابية لشهيدة أخرى في كوباني

وشارك في مراسم تشييع جثمان الشهيدة لينا علو الاسم الحركي أزدا برخدان جودي التي استشهدت في الـ 8 من آب الجاري أثناء تعرضها لحادث سير, بالإضافة لمراسم غيابية للشهيدة روناهي قاري التي استشهدت في مناطق الدفاع المشروع في الـ 22/7/ 2023 أثناء تصديها لهجمات دولة الاحتلال التركي، أهالي مدينة كوباني، وأعضاء المؤسسات المدنية، وشخصيات من الأحزاب السياسية في إقليم الفرات.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلتها كلمة عضوة منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات ماجدة حسون التي قالت إن "عموم مناطق شمال وشرق سوريا تتعرض للهجمات من قبل دولة الاحتلال التركي الساعية لإحياء مرتزقة داعش".

وأضافت: "الشهيدة أزدا من المناضلات اللواتي وقفن بوجه هجمات دولة الاحتلال التركي، ونالت الشهادة وهي تصد بإرادتها هذه الهجمات".

أما الرئيس المشترك للمجلس العسكري في إقليم الفرات محمود ديمو فقال في كلمته "الشهيدة أزدا من عائلة وطنية مضت على درب المناضلين، كان لها الفضل في دحر إرهاب مرتزقة داعش، كانت مقاتلة ذو حلم كبير وحلمها أن يحيا شعبها بسلام".

وعاهد ديمو في ختام كلمته بالانتقام لكل شهيد ضحى بروحه في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبدورها تحدثت الإدارية في لجنة الصلح سلطانة علو باسم عائلة الشهيدة أزدا، وتطرقت في كلمتها إلى المسيرة النضالية للشهيدة ازدا، وحلمها في الوصول بشعبها لبر الأمان، ونيلها للشهادة وهي مطمئنة القلب.

وانتهت المراسم بقراءة وثيقة الشهيدتين لينا علو، روناهي قاري وتسليمها لذويهما من قبل مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، ليواري بعدها جثمان الشهيدة لينا علو الثرى إلى مثواه الأخير في مزار الشهيدة دجلة.

(ن ك/ك)

ANHA