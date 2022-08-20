تشييع جثمان شهيدة المركز التعليمي زوزان زيدان إلى مثواها الأخير في منبج

استهدف طيران دولة الاحتلال التركي يوم الخميس 18 آب، مركزاً تعليمياً للفتيات في قرية شمّوكة على بعد ٢كم من قاعدة لقوات التحالف الدولي على الطريق الواصل بين تل تمر والحسكة، وعلى إثرها استشهدت رانيا عطا، زوزان زيدان، ديلان عز الدين، ديانا علو.

انطلق موكب تشييع الشهيدة زوزان زيدان من أمام مشفى الفرات في مدينة منبج باتجاه مزار الشهداء جنوب المدينة, بمشاركة الأهالي وعضوات وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية .

ولدى وصول موكب التشييع بدأت مراسم التشييع بتقديم مقاتلي قوى الأمن الداخلي عرضاً عسكرياً، بالتزامن مع وقوف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

ومن ثم ألقى الرئيس المشترك لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في شمال شرق سوريا فاروق الماشي كلمة قال فيها: "قدمنا الكثير من شهدائنا من أجل تحرير هذه البلاد، وسنقدم المزيد من الشهداء من أجل حماية بلادنا".

وأشار "ها هم أبناؤنا نحن نتكلم عن أبطال وخرجت هذه المدينة مدينة الشهداء الكثير من الشابات والشباب فهنيئاً لأبنائنا وهنيئاً لشمال وشرق سوريا بهؤلاء الشهداء".

بعدها ألقت الرئاسة المشتركة للإدارة العامة للمدارس نهاله عباس كلمة نوهت فيها بأن " دولة الاحتلال التركي تستمر باتباع سياسة الإبادة بحق شعوب شمال وشرق سوريا، وترتكب المجازر بحقهم بشكل يومي من خلال طائراتها المسيرة وقصفها العشوائي المستمر باستهداف المناطق الآهلة بالسكان".

وبينت بأنه "نتيجة هذه الهجمات استشهد العديد من المواطنين أطفالاً ونساءً ورجالاً وآخرها يوم الخميس الماضي حيث تم استهداف مركز تعليمي خاص للبنات حيث كان مخصصاً للفتيات اللواتي تم إخراجهن من القوات العسكرية ليتم إدراجهن في مراكز التعليم".

واستنكرت من خلال كلمتها "إننا في لجنة التربية في منبج نضم صوتنا إلى صوت شعوب شمال وشرق سوريا برفض ممارسات الدولة التركية بحق أهلنا وندين ونستنكر الصمت الدولي وصمت المنظمات الحقوقية والدول الضامنة كل من روسيا والتحالف الدولي وعلى رأسها الولايات المتحدة ونحملهم مسؤولية تلك الهجمات تجاه المنطقة".

ومن ثم ألقت العضوة في تجمع نساء زنوبيا سناء رجب كلمة قالت فيها: "نعزي أنفسنا أولاً ونعزي ذوي الشهيدة زوزان زيدان ونعزي كافة النساء اللواتي لم يقبلن العيش تحت الظلم والعبودية والأنظمة الإرهابية".

وتابعت بأن "ما تتعرض له مناطقنا من قبل دولة الاحتلال التركي هو لكسر إرادة المرأة والقضاء على ثورتنا فاستهداف زوزان ورفيقاتها هو عمل إرهابي وجبان ولن تزيدنا هذه الأعمال الإجرامية إلا قوة وإصراراً على مواصلة درب شهدائنا حتى تحرير كافة المناطق من الظلم والعدوان".

وبعد الانتهاء من الكلمات, قرأ عضو مجلس عوائل الشهداء في منبج محمود أبو عيدو ،وثيقة الشهيدة وسلمها لذويها, ومن ثم وري جثمان الشهيدة زوزان زيدان الثرى في مثواها الأخير ،وسط زغاريد الأمهات.

( ش س/سـ)

ANHA