تشييع جثمان شهيد ومراسم غيابية لشهيد في منبج

شارك في مراسم الشهيدين أعضاء وعضوات مجلس عوائل الشهداء والخطوط والمجالس المدنية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والإدارة المدنية الديمقراطية واللجان التابعة لها ومجلس منبج العسكري ومجلس المرأة العسكري وذلك في مزار شهداء منبج وريفها جنوب المدينة .

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء, ومن ثم ألقى الإداري في مجلس عوائل الشهداء محمود العيدو كلمة أكد فيها أن الشهادة من أسمى المراتب التي يصل إليها الإنسان في دفاعه عن وطنه وشعبه.

ومن ثم ألقى مستشار الإدارة المدنية الديمقراطية شيار محمد كلمة قال فيها: "إننا عندما ننظر إلى أعداء مشروع الأمة الديمقراطية لا نستبعد أن يقوموا بأية أفعال إجرامية لأنهم يمثلون تاريخهم الإجرامي وأخلاقهم وكما فعلوا بالشعوب عبر التاريخ من قتل وصهر وإجرام فليس بعيداً عنهم أن يفعلوا بشعوبنا الشيء ذاته".

وأضاف شيار محمد: "إن الشهداء وفكرهم موجودون في ذاكرتنا وفي قلوبنا وفي دمائنا لذلك لا توجد قوة في الأرض تستطيع أن تعيدنا إلى الخلف ومن يريدون إركاعنا نحن لا نركع إلا أمام الشهداء والمقاتلين ومن يقاوم من أجل هذه الأرض ومن يقاتل من أجل كرامة وشرف هذا الشعب ".

وعاهد شيار محمد في ختام كلمته "ونعاهد الشهداء بأننا لن نتراجع عن طريقهم وسنحمل سلاحهم في أي مكان وفي أي ظرف كان وسنتابع نضالهم الذي ضحوا بأرواحهم من أجله حتى تحقيق النصر الذي طمحوا إليه وضحوا من أجله ".

ومن ثم ألقى القيادي في مجلس منبج العسكري محمد علي كلمة باسم المجلس العسكري قال فيها: "هاهم شهداؤنا الذين قدموا أغلى ما يملكون وسقوا الأرض بدمائهم دفاعاً عن الأرض والعرض دفاعاً عن شعبهم وأهلهم ولقد أقسمنا جميعاً على تقديم أرواحنا فداءً لوطننا وشعبنا ولكن الشهداء سبقونا ولحقوا برفاقهم الذين استشهدوا دفاعاً عن أرضهم ".

وعاهد محمد علي في ختام كلمته "ونحن من هنا نعاهد ذوي الشهداء ونعاهد شعبنا بأننا سنكمل طريق الشهداء الذي رسموه بدمائهم وسنحافظ على كل شبر من أرضنا ضحى من أجله شهداؤنا بأرواحهم وسنقف في وجه كل من يحاول التطاول على تراب وطننا وكرامة شعبنا ".

ومن ثم قرئت وثيقتا الشهادة وتم تسليمهما لذوي الشهيدين ومن ثم نقل جثمان الشهيد ليوارى الثرى في مثواه الأخير وسط الشعارات التي تمجد الشهداء وتؤكد على الاستمرار على درب نضالهم حتى النصر .

(م ش/سـ)

ANHA