تشييع جثمان شهيد وإعلان سجل 3 آخرين في كوباني

احتشد المئات من الأهالي في مزار الشهيدة دجلة بمدينة كوباني اليوم السبت؛ للمشاركة في مراسم تشييع الشخصية الوطنية الكردستانية أكرم أوستك الذي استشهد في غارةٍ جوية لطائرة مسيرة للاحتلال التركي في الـ11 من أيار/مايو الجاري.

هذا وأعلنت مؤسسة عوائل الشهداء سجل 3 مقاتلين من قوات الدفاع الشعبي وهم كل من نجدت صالح الاسم الحركي "رومت آمد"؛ دلفين أتو الاسم الحركي "أيلم روني" وكلستان حبش الاسم الحركي "زيلان رستم" استشهدوا خلال مقاومة زاب في جبال كردستان بين 22 نيسان/أبريل الماضي و 5 أيار/ مايو الجاري.

وعقب وقوف المشيعين دقيقة صمت؛ تحدث الرئيس المشترك لمجلس كوباني العسكري محمود كوباني والذي قال إن المعارك الدائرة على الجغرافيا الكردستانية هي حرب وجود بالنسبة للشعب الكردي؛ حيث تستخدم الدولة التركية المدعومة من حلف شمال الأطلسي كافة أنواع الأسلحة لإبادة الكرد. وشدد محمود كوباني على أن الوحدة الكردية والرد بشكلٍ مناسب ضد العدو هو ما يلزم في الوقت الحالي؛ وضرورة المقاومة في جميع الميادين دون تردد.

بدورها ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية شيران لطفية سليمان كلمةً أكدت فيها على ضرورة الوقوف إلى جانب مقاتلي الكريلا في جبال كردستان ضد الهجوم الوحشي للاحتلال التركي ؛ مضيفةً أن الهجمات تستهدف إرادة الشعوب ومنبع معنوياتها.

ومن ثم قرئت سجلات الشهداء الـ4 وسلمّت الوثائق لذويهم أمام حشد المشيعين الذين حضروا المراسم.

هذا ومن المقرر أن ينقل جثمان الشهيد أكرم أوستك إلى إقليم الجزيرة ليوارى الثرى هناك.

(ز س/ د)

ANHA