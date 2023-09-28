تشييع جثمان شهيد واستذكار شهيدة من الكريلا في كوباني

شارك المئات من أهالي إقليم الفرات في تشييع جثمان المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية هيثم محمد (دلدار كري سبي) الذي استشهد في الـ 26 من أيلول الجاري أثناء تأدية واجبه في الطبقة، إلى مزار الشهيدة دجلة في كوباني. وخلال المراسم تم استذكار المقاتلة من قوات الدفاع الشعبي دليشان شيخو (آلا منذر ديمان) التي استشهدت في 3 حزيران نتيجة هجمات دولة الاحتلال التركي في آمد.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلتها كلمة لعضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي صالح نوح استذكر فيها شهداء الحرية، وقال: "ننحني إجلالاً أمام عظمة الشهداء، ونعاهد على مواصلة درب النضال. مهما تحدثنا عن الشهداء فإن الكلمات لا تفيهم حقهم ونعاهد شهداءنا بأننا سنقدم الغالي والنفيس في درب الحرية".

بدورها قدمت عضوة مؤتمر ستار خناف خليل العزاء لعوائل الشهداء وقالت بأن دولة الاحتلال التركي تسعى من وراء هجماتها المستمرة على المنطقة إلى إبادة شعوب المنطقة.

من جانبه عاهد رفيق الشهيد دلدار كري سبي، عبد الرحمن محمد، على مواصلة درب الشهداء حتى تحقيق النصر.

كما ألقت رفيقة الشهيد دلدار، نور ميرزو، قصيدة عن الشهداء.

بعد انتهاء الكلمات قرئت وثيقتا شهادة الشهيدين وسلمتا لذويهما. ليوارى بعدها جثمان الشهيد دلدار كري سبي الثرى وسط ترديد الشعارات التي تخلد الشهداء.

ANHA