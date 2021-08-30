تشييع جثمان شهيد والإعلان عن سجل أربعة شهداء في كوباني

وتم تشييع جثمان الشهيد أحمد مسلم؛ الاسم الحركي (قهرمان كوباني) الذي استشهد في الحسكة أثناء تأدية واجبه العسكري في صفوف قوات سوريا الديمقراطية بمراسم مهيبة إلى مثواه الأخير.

وقبل البدء بمراسم التشييع وقف المشاركون دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة من قبل عضو حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات مصطفى عزيز الذي أشار إلى أن الشعب الكردي دفع الكثير من التضحيات في سبيل حريته وحرية شعوب المنطقة، ولا يزال يدفع دماء أبنائه الطاهرة من أجل خلق حياة حرة وديمقراطية لعموم المنطقة.

وأضاف قائلاً: "هجمات الاحتلال التركي مستمرة بحق شعبنا ورسالته هي أنه يعادي فكر أخوة الشعوب، لذا يهاجم الشعب الكردي في كل مكان وبكافة السبل".

كما ألقت الإدارية في منسقية مؤتمر ستار في ناحية قنايا سعاد علي دمر كلمة قدمت من خلالها العزاء لذوي الشهداء، وقالت إن "المرحلة التي يمر بها شعبنا مرحلة هامة للغاية، فالعدو يهاجم الكرد في كل مكان وبكل الطرق حتى عن طريق الحرب الخاصة".

وعاهدت سعاد في ختام كلمتها بالسير على خطا الشهداء حتى تحقيق الحرية والنصر ودحر الاحتلال.

وبعدها أعلن مجلس عوائل الشهداء سجل 4 شهداء وتمت قراءة وثائق الشهداء وتسليمها لذويهم والشهداء هم كل من "الشهيدة ناز شيخ عبدي؛ الاسم الحركي (دستان فراس كوباني) استشهدت في متينا، الشهيد محمد مدرس؛ الاسم الحركي (باران باري) استشهد في آفاشين، الشهيد مصطفى حسن؛ الاسم الحركي (فرمان) استشهد في بوتان. والشهيد ماهر محمد؛ الاسم الحركي (زنار فرات) الذي استشهد في تلة سيفة جنوب كوباني في عام ٢٠١٤ وتم الإعلان عن استشهاده اليوم.

وفي ختام المراسم وري جثمان الشهيد أحمد مسلم (قهرمان كوباني) الثرى في مزار الشهيدة دجلة.

(م عل)

ANHA