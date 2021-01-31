تشييع جثمان شهيد والإعلان عن سجل 11 آخرين في الشدادي

هذا وانطلق موكب تشييع جثمان الشهيد خضر الحمود، الذي ضم العشرات من السيارات المزينة بصور الشهداء، من أمام مؤسسة عوائل الشهداء في الحسكة، باتجاه مزار الشهداء في الشدادي.

ولدى وصول المشيّعين إلى المزار، بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، إجلالًا لأرواح الشهداء، رافقها عرض عسكري قدمته قوى الأمن الداخلي، تلتها كلمة باسم قوى الأمن الداخلي في دير الزور ألقاها جاسم العلي، وقدّم من خلالها التعازي لذوي الشهداء، متمنيًا لهم الصبر والسلوان.

وأضاف العلي: "المرتزقة يحاولون زعزعة الأمن والاستقرار في مناطقنا، وعلينا التكاتف لنطهّر كامل سوريا من فكر مرتزقة داعش، وعلى الجميع المحافظة على مكتسبات ثورة شعوب شمال وشرق سوريا ونعاهد كافة الشهداء بالسير على دربهم حتى تحقيق الحرية".

وبدورها ألقت عضوة مؤسسة عوائل الشهداء في دير الزور، جوهرة العبد، كلمة أشارت فيها إلى أن اغتيال الشهيدتين هند وسعدة ما هو إلا دليل ضعف المرتزقة وفشل محاولاتهم لكسر إرادة المرأة.

ثم ألقيت كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء في الشدادي، ألقاها ناجي نجوم، وقال فيها: "طريق الشهادة هدفنا، ولن يزيدنا استشهاد رفاقنا إلا عزيمةً وإصرارًا في السير على خطاهم، حتى تحقيق أهدافهم في الحصول على الحرية والكرامة والحفاظ على مكتسبات ثورتنا".

وبعدها قرئت وثيقة الشهيد خضر الحمود من قبل عضو مؤسسة عوائل الشهداء دحام الفرج، وسُلمت لذويه، كما أعلنت المؤسسة عن أسماء ١١ شهيدًا من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي، وهم: "فيصل السليمان، راكان العربيد، خالد الحسن، عيسى السلطان، خير الله الشيخ، فاروق هبيل، عايش العلي، منير الخليف، عبد الرحمن الحسن "،والشهيدتين سعدة الهرماس وهند الخضير الذين استشهدوا في أوقات وأماكن متفرقة من شمال وشرق سوريا.

وفي نهاية المراسم وُري جثمان الشهيد خضر الحمود الثرى، وسط الشعارات التي تحيي الشهادة والشهيد.

(ب د/هـ ن)

ANHA