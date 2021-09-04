تشييع جثمان شهيد من قوى الأمن الداخلي في منبج

شيع اليوم, أهالي مدينة منبج جثمان الشهيد "عماد عبد الرزاق حجي" عضو قوى الأمن الداخلي في منبج إلى مثواه الأخير في مزار الشهداء, وذلك خلال مراسم.
خبر 2021-09-04T19:35:00 منبج

وانطلق موكب التشييع من أمام مشفى الفرات باتجاه مزار الشهداء جنوب المدينة, بمشاركة أهالي مدينة منبج وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية في منبج.

ولدى وصول موكب التشييع إلى مزار الشهداء بدأت مراسم التشييع بتقديم أعضاء قوى الأمن الداخلي عرضاً عسكرياً بالتزامن مع وقوف الحضور دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء.

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ومن ثم ألقى الإداري في قوى الأمن الداخلي في منبج رائد الأحمد كلمة قال فيها "مهما قدمنا لا نصل إلى جزء من تضحياتهم لأن قدسية الشهادة ومكانتها هي الأولى في الأعراف والأديان".

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كما قالت عضوة مجلس عوائل الشهداء في منبج وردة الأحمد خلال كلمة ألقتها باسم المجلس "الشهداء هم السد المنيع الذي وقف في وجه المتآمرين, والذين جعلوا من أجسادهم جسراً للعبور إلى بر الأمان".

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 ومن ثم تحدث الإداري في لجنة البلديات في منبج ساجي عبد الكافي عن قداسة الشهادة, وبأن الشهداء هم من ضحوا بأنفسهم لينعم الوطن بالأمن والاستقرار.

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وبعد الانتهاء من الكلمات, قرأ عضو مجلس عوائل الشهداء في منبج محمد الشيخ وثيقة الشهيد وسلمها إلى ذويه, ومن ثم وري جثمان الشهيد الثرى وسط زغاريد الأمهات.

(كروب/ك)

ANHA


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