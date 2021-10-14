تشييع جثمان شهيد من قوى الأمن الداخلي في الدرباسية

وانطلق موكب تشييع جثمان الشهيد في قوى الأمن الداخلي في ناحية الدرباسية من أمام مجلس عوائل الشهداء باتجاه مزار الشهيد رستم جودي بقرية بركفري في الناحية، بمشاركة المئات من الأهالي وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية.

وبعد الوقوف دقيقة صمت في المزار، ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء، عبد الباقي علي، كلمة، باسم المؤسسة، تمنى فيها الصبر والسلوان لذويه، وقال: "إن بقاء مشروع الإدارة الذاتية صامدًا، والأراضي محررة، هو نتاج تضحيات الشهيد إبراهيم ورفاقه الشهداء".

وأضاف: "وعلى شعوب شمال وشرق سوريا بذل النضال والمقاومة لمتابعة الخطوات التي خطاها الآلاف من الشهداء في الوصول إلى الحرية، والعيش بكرامة، وتحقيق أهدافهم التي استشهدوا من أجلها".

وتطرق علي في سياق كلمته إلى المقاومة البطولية التي يبديها مقاتلو حركة حرية كردستان في مناطق الدفاع المشروع في باشور (جنوب كردستان)، كمقاومة أبناء شمال وشرق سوريا في وجه المحتلين، وقال: "هناك الاحتلال التركي يستخدم أحدث أنواع الأسلحة، بالإضافة إلى استخدامه الأسلحة الكيماوية ضد أبنائنا في جبال كردستان، لكنه لن يستطيع كسر إرادتهم وعزيمتهم"، مؤكدًا أن "النصر سيكون لقوات الكريلا، والهزيمة للاحتلال التركي".

بدوره، قال القيادي في قوى الأمن الداخلي في ناحية الدرباسية إبراهيم درويش"إن الشهيد فرهاد كان مخلصًا لقضيته وشعبه، وكان مخلصًا لرفاقه في قوى الأمن الداخلي، وكان يعمل ويكافح من أجل تقدم مؤسسته وتحرير أرضه والمحافظة على تراب وطنه حتى روى بدمائه هذه الأرض، ليكون منارة يهتدى إليها مثل باقي رفاقه الشهداء".

وعاهد القيادي أسرة الشهيد فرهاد بأنهم ماضون في مسيرة الشهيد إبراهيم حتى تحقيق الأمن الأمان لشعبهم.

وقرئت وثيقة الشهادة، وسُلمت لذوي الشهيد فرهاد العلي، وسط تأكيد أسرته على متابعة خطا فرهاد ورفاقه الذين استشهدوا دفاعًا عن قضيتهم وأرضهم.

واختتمت المراسم بعد أن وري جثمان الشهيد فرهاد العلي الثرى في مزار الشهيد رستم جودي.

(أح/ أ م)

ANHA