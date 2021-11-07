تشييع جثمان شهيد في كوباني ومراسم غيابية لـ 7 شهداء آخرين

وشارك في مراسم التشييع المئات من الأهالي إلى جانب أعضاء وعضوات المؤسسات التابعة للإدارة الذاتية في إقليم الفرات، وذلك في مزار الشهيدة دجلة جنوب مدينة كوباني.

وخلال المراسم، شيع جثمان الشهيد محمد علي الاسم الحركي سربست كوباني، كما تم الإعلان عن سجل 7 شهداء استشهدوا في أماكن متفرقة وشيعوا دون إقامة مراسم بسبب القيود المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء, من ثم ألقت عضوة مؤتمر ستار هدلة حسن كلمة قالت فيها: "ننحني إجلالاً وإكراماً لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن نحيا ونعيش بحرية وكرامة".

وتحدثت هدلة عن التهديدات التركية لأمن واستقرار المنطقة، والتحديات التي تواجه الشعب، وقالت: "الاحتلال التركي دائماً يريد زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة ويسعى جاهداً لاستهداف أبنائنا حتى يضعف عزيمتنا وإرادتنا مستخدماً في ذلك كافة السبل والأساليب".

أما الإداري في مجلس عوائل الشهداء عارف بالي فقال في كلمة له بأن "الشهداء هم نور في طريق النضال والمقاومة وهم الذين يسطرون أروع البطولات ضد العدو الغاشم الذي يتربص بنا من كل حدب وصوب".

وأكد عارف بالي بأن "الاحتلال التركي لا تروق له الانتصارات والإنجازات التي حققها أهالي مناطق شمال شرق سوريا ضد مرتزقة داعش لذلك يهدد المنطقة ويهاجمها لينتقم لهزيمة داعش"..

وبعد الانتهاء من الكلمات قرأت عضوة مجلس عوائل الشهداء روناهي حجو وثائق الشهداء وسلمتها إلى ذويهم، والشهداء الـ 7 الذين أقيمت لهم مراسم غيابة هم كل من " الشهيد عبدالله حمو الاسم الحركي جان فيدا ولات المقاتل في قوات الدفاع الشعبي، الشهيد إبراهيم حمو عضو قوى الأمن الداخلي، والشهيد صطيف إبراهيم الحمد الاسم الحركي خليل صرين، الشهيد محمد شيخو، الشهيد عبد الفتاح محمد، الشهيد إبراهيم عبدو الاسم الحركي أرادال قنديل، الشهيد حامد حبش الاسم الحركي ديار آشمة" وكلهم مقاتلون في صفوف قوات سوريا الديمقراطية واستشهدوا في أماكن وأعوام مختلفة.

من ثم وري جثمان الشهيد "محمد علي" الثرى وسط زغاريد الأمهات.

(س ع/ج)

ANHA