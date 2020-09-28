تشييع جثمان شهيد في كوباني ومراسم غيابيّة لشهيد آخر

وينحدر الشّهيد حسن بلك الاسم الحقيقي حسن شاهين المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية من قرية بلك التابعة لمقاطعة كوباني، والذي استشهد في منطقة صرين أثناء تأديته لواجبه العسكري، أمّا الشهيد هبون كري سبي الاسم الحقيقي خليل قواس من قرية خربيسان التابعة لمقاطعة كوباني، استشهد في منطقة بوطان في باكور (شمال) كردستان ضمن قوات الدفاع الشعبي.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات من قبل عبد الرحمن علي دمر قال فيها: "بفضل الشهداء تتحرّر الأوطان، ويجب على شعبنا السير على درب شهدائهم والحفاظ على قيمهم لتحرير كافّة مناطقنا المحتلّة".

تلاها إلقاء كلمة باسم حركة المرأة في إقليم الفرات من قبل ألماز رومي ناشدت عبرها الأهالي للانضمام إلى حملة "لا للاحتلال، نعم لحماية مكتسبات الثورة" للحفاظ على مكتسبات الثورة التي تحقّقت بفضل دماء الشهداء وكسر شوكة الأعداء والتضامن لتحرير المناطق المحتلة من قبل دولة الاحتلال التركي.

كما تمّ إلقاء كلمة باسم عائلة الشهيد هبون كري سبي من قبل إسماعيل قواس أشار من خلالها إلى عظمة الشهداء الذين يقدمون الغالي والنفيس ليحققوا حياة حرة وكريمة لشعبهم.

ثمّ ألقيت كلمة باسم عائلة الشهد حسن بلك، ألقاها باسم جلال بلك طالب فيها الشعب بالعمل في كافّة المؤسسات بوجدان وضمير من أجل الحفاظ على قيم شهدائهم وأن يكونوا أهلاً لتلك التضحيات.

ثم قرئت وثيقتا الشهيدين، وسلّمتا لذويهما، ثمّ حمل رفاق السلاح جثمان الشهيد حسن بلك ليوارى الثرى في مثواه الأخير، وسط زغاريد الأمّهات والشعارات التي تمجّد الشهداء.

(م _ ع/إ)

ANHA