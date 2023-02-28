تشييع جثمان مقاتل قسد إسماعيل حسكة إلى مثواه الأخير

شارك المئات من أهالي مدينة الحسكة وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، اليوم الثلاثاء، في مراسم تشييع جثمان المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية أحمد حسين، (الاسم الحركي اسماعيل حسكة)، الذي ارتقى شهيداً إثر اصابته بجلطة قلبيّة في 26 شباط الجاري.

ورفع المشاركون في المراسم التي أقيمت بمزار الشهيد دجوار في قرية الداودية التابعة لمدينة الحسكة، صور الشهيد.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء بمدينة الحسكة، عزيزة يوسف كلمة، استهلتها بالقول "نستذكر في شخص الشهيد اسماعيل جميع شهداء الحرية الذين قدموا الغالي والنفيس في سبيل تحرير أرضهم".

وأضافت مؤكدة "جميعنا اليوم نسلك درب أبنائنا الشهداء، ولن نتخلى عن مكتسباتهم حتى تحقيق الحرية لجميع الشعوب".

كما ألقت القيادية في مجلس العسكري بإقليم الجزيرة، آفينار ديرك كلمة تطرقت فيها إلى مسيرة الشهيد إسماعيل النضالية، وقالت: "إن الشهيد أبدى مقاومة تاريخية وتصدى لأشرس الأعداء بكل قوة وعزيمة وفي سبيل تحقيق حياة حرة"

مؤكدة بأن النصر سيتحقق بمقاومة شعوبنا ومساندتهم لقواتهم العسكرية ووقوفهم سداً منيعاً في وجه الأعداء".

ثم قرئت وثيقة الشهيد من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء بمدينة الحسكة روجدا أحمد، وسلمت لذويه.

ليوارى بعدها جثمان الشهيد إسماعيل حسكة الثرى وسط زغاريد الأمهات وترديد الشعارات التي تمجد الشهداء "عاشت مقاومة الشهداء"، "لتحيا مقاومة الشهداء"، "الشهداء أحياء لا يموتون".

(س س/ م ح)

ANHA