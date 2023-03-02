تشييع جثمان مقاتل إلى مثواه الأخير في منبج

وشارك في مراسم تشييع جثمان المقاتل، وسام حسن الجاسم الذي استشهد في ناحية عين عيسى بتاريخ 28 شباط الفائت أثناء تأديته لواجبه، أعضاء وعضوات مجلس عوائل الشهداء، ومجلس منبج العسكري ومجلس المرأة العسكري، والإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها، والمؤسسات التابعة لها، وممثلو عن الأحزاب السياسية، والمؤسسات الخاصة بالمرأة ووجهاء وشيوخ العشائر.

انطلق موكب التشييع من مشفى الفرات وسط المدينة، وصولاً إلى مزار الشهداء في الجهة الغربية للمدينة، ولدى وصولهم عرض مقاتلو ومقاتلات مجلس منبج العسكري عرضاً عسكري، بالتزامن مع وقوف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

ليلقي بعده القيادي في مجلس منبج العسكري محمد العلي كلمة قال فيها "في الأمس وقفنا وودعنا شهدائنا واليوم أيضاً نودع شهيدنا البطل وسام الجاسم من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، فقد اختاره الله أن يكون شهيداً؛ لأنه أقسم إن يلحق بقافلة الشهداء".

شدد محمد العلي "سنسير على درب الشهداء حتى آخر قطرة من دمنا لأننا أصحاب الأرض وسنبقى ندافع عنها".

من جانبه، عاهد عضو مجلس عوائل الشهداء محمد الحسين بالمحافظة على إرث الشهداء والسير على خطاهم".

كما ألقى الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها، محمد خير شيخو كلمة قال فيها "عندما كان الشعب مشغولاً بكارثة الزلزال المدمر استهدف الاحتلال التركي المواطنين بالطائرات المسيّرة في شمال وشرق سوريا، فنحن تصرفنا حسب أخلاقنا ومددنا يد العون لكافة المتضررين جراء الزلزال، والاحتلال تصرف حسب ثقافته".

مشدداً "سنواصل مشوارنا في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة".

واختتمت مراسم التشييع بقراءة وثيقة الشهيد "وسام حسن الجاسم"، من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء محمود أبو عيدو، وتسليمها إلى ذويه، ليوارى بعده جثمانه الثرى.

(ش س/ف)

ANHA