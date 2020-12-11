تشييع جثمان مقاتل في صفوف قوات تحرير عفرين

وتجمّع اليوم المئات من أهالي عفرين أمام مشفى أفرين الواقع في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء، لتشييع جثمان الشهيد عبد الحميد إسماعيل، الذي استشهد خلال المرحلة الثانية من مقاومة العصر.

واستُهلت مراسم تشييع الشهيد عبد الحميد بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين خديجة إيبو، قالت فيها "الشهيد عبد الحميد يعجز اللسان عن وصفه، فقد حارب بشجاعة رافضًا الظلم والاستبداد لشعبه وأهله، وبحث عن الحرية حتى وصل إلى مرتبة الشهادة".

وتخللت المراسم تأكيد عضو مجلس مقاطعة الشهباء مصطفى شاكر أهمية المقاومة التي يبديها مقاتلو قوات تحرير عفرين، والتعهد بضرورة مواصلة درب هؤلاء المقاتلين حتى تحرير مناطق عفرين، وجميع المناطق السورية المحتلة.

واختُتمت مراسم تشييع الشهيد عبد الحميد بقراءة وثيقة الشهادة من قبل العضو في لجنة تعليم المجتمع الديمقراطي في مقاطعة الشهباء عمر علو، وتسليمها إلى أسرته، لينطلق بعدها الموكب بعشرات السيارات باتجاه بلدة أم الحوش، ليوارى جثمانه الثرى.

ANHA