تشييع جثمان مقاتل في قوات الدفاع الذاتي الشهيد فواز الجاسم في دير الزور

تجمّع، اليوم أهالي ريف دير الزور الغربي، وأعضاء مجلس عوائل الشهداء في مزار الشهيد خضر الحمادة في بلدة أبو خشب لتشييع جثمان المقاتل في قوات الدفاع الذاتي، الشهيد فواز الجاسم، إلى مثواه الأخير.

واستشهد فواز الجاسم، خلال مشاركته في عملية "تعزيز الأمن" التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية لملاحقة خلايا داعش وتجار المخدرات، الخارجين عن القانون في الـ 27 من آب المنصرم.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء، صابر الحسين، كلمة أكد فيها "لولا الشهداء والتضحيات التي قدموها لما استطعنا مواصلة نضالنا ومقاومتنا وتحقيق المزيد من المكتسبات لذا نحن مدينون لهؤلاء الفدائيين المضحين بدمائهم الطاهرة".

قرئت بعدها وثيقة الشهادة، وسلمت إلى ذوي الشهيد، فواز الجاسم، ليوارى جثمانه الثرى في مزار الشهيد خضر الحمادة في بلدة أبو خشب بريف دير الزور الغربي.

(ع ع/خ)

ANHA