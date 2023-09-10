تشييع جثمان مقاتل الكوماندوس محمد راغب الكردي في الشدادي

توافد، اليوم، أهالي ناحية الشدادي في مقاطعة الحسكة إلى مزار الشهداء لتشييع جثمان المقاتل في صفوف قوات الكوماندوس التابعة لقوات سوريا الديمقراطية محمد راغب الكردي، الاسم الحركي رسول، الذي استشهد في بلدة البصيرة في 7 أيلول، ضمن إطار عملية "تعزيز الأمن" التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور.

وشارك في مراسم التشييع التي بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، وأعقبها عرض عسكري من قبل مقاتلي قوات الكوماندوس، أعضاء المؤسسات المدنية ومقاتلو قوات سوريا الديمقراطية وأهالي ناحية الشدادي.

ثم عزّت عضوة مجلس عوائل الشهداء في ناحية الشدادي زهرة العبد الله ذوي الشهيد، وأكدت أن: "الشهيد محمد رمز للتضحية، قدّم حياته فداء لأرضه وشعبه، كان مقداماً في ساحات المعارك، ومثالاً يحتذى به في الشجاعة والإخلاص، وعلّمنا درساً عن أهمية الدفاع من أجل الحرية والعدالة في وجه الظلم والاستبداد".

بدوره، عاهد القيادي في صفوف قوات الكوماندوس بمنطقة دير الزور محمود السرخان كافة الشهداء بالسير على دربهم وخطاهم، وقال: "دماء الشهداء أمانة في أعناقنا ولن تذهب دمائهم سدى".

ثم قرأ عضو مجلس عوائل الشهداء في ناحية الشدادي وائل الصالح وثيقة الشهيد محمد راغب الكردي وسلمت لذويه، ووري جثمانه الثرى وسط زغاريد الأمهات وترديد الشعارات التي تمجد للشهداء، في مزار الشهداء بناحية الشدادي.

(خ ف/ م ح)

ANHA