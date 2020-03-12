تشييع جثمان الشهيد زنار والإعلان عن سجّل شهيدين من مقاومة العصر في الشهباء

وتجمّع المئات من أهالي إقليم عفرين أمام مشفى أفرين في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء، للمشاركة في تشييع جثمان الشهيد مسلم كروجي الاسم الحركي زنار آمد المقاتل في قوات تحرير عفرين، والذي استشهد في المرحلة الثانية من مقاومة العصر.

وتوجه الأهالي إلى مزار شهداء العصر في ناحية أحرص، ولدى وصولهم وقفوا دقيقة صمت، ألقيت بعدها كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء من قبل العضو خليل عيسى الذي استهلها بتقديم العزاء لذوي الشهيد، وتمنى لهم الصبر والسلوان.

فيما تابع بالقول: علينا أن نرفع وتيرة النضال والمقاومة للعودة إلى عفرين وطرد الاحتلال.

ألقت بعدها باسم الإدارة الذاتية لإقليم عفرين الرئيسة المشتركة لهيئة الاقتصاد ومسؤولة شؤون المرأة مشيرة ملا كلمة جاء فيها: "من هنا ساحة المقاومة إلى جبهات القتال نحيي المقاتلين الذين يقاومون ويناهضون الاحتلال، ويستمرون في النضال من أجل نيل حرية شعبهم"

ونوهت مشيرة "هذه المرحلة الحساسة التي نمر بها من أصعب المراحل، فالعدو يهاجمنا بالحرب العسكرية لذا يجب أن نكون حذرين وواعين".

هذا وخلال المراسم أعلن مجلس عوائل الشهداء أيضاً عن سجل الشهيدين إبراهيم إسماعيل الاسم الحركي كيفارا عفرين وخليل عثمان الاسم الحركي إيريش عفرين الذين استشهدوا في المرحلة الأولى من مقاومة العصر.

قرئت بعدها وثائق الشهداء من قبل العضوتين في مجلس عوائل الشهداء روناهي أوسو وسامية حج أحمد وسلمت لذويهم، وُري بعدها جثمان الشهيد زنار في مزار شهداء العصر وسط تعالي الشعارات التي تمجد الشهداء وتحيي المقاومة.

(م ح ـس خ/سـ)

ANHA