تشييع جثمان الشهيد شاهين آمد والإعلان عن سجل الشهيد ولات آكري

شيع أهالي منطقة ديرك ونواحيها جثمان القيادي في صفوف وحدات حماية الشعب، شاهين آمد الاسم الحقيقي محمد بالجك الذي استشهد إثر نوبة قلبية أثناء أداء مهامه في 11 تموز الجاري في مدينة الحسكة، فيما أعلن مجلس عوائل الشهداء في ديرك سجل الشهيد ولات آكري الاسم الحقيقي اسماعيل علي.

وتوجه الأهالي إلى مشفى الشهيد هوكر لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمان الشهيد القيادي شاهين آمد وسط زغاريد الأمهات وترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الشهداء.

وبعد استلام جثمان الشهيد شاهين آمد، ووسط الشعارات التي تمجد شهداء الحرية توجه المشيعون إلى مزار الشهيد خبات بموكب ضم العشرات من السيارات جابت شوارع مدينة ديرك.

ولدى وصول الموكب إلى مزار الشهيد خبات حمل رفاق الشهيد جثمانه على الأكتاف وتوجهوا به صوب ساحة المزار.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم ألقى القيادي في وحدات حماية الشعب سرحد بوطان كلمة توجه فيها بالعزاء لذوي الشهيدين.

وتابع بوطان " الشهيد شاهين كان مثالاً يحتذى به بين رفاقه في التضحية والروح الرفاقية، ورغم وضعه الصحي لم يتوقف عن عمله لحظة واحدة حتى ارتقى إلى مرتبة الشهادة.

وبدوره تحدث الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة حسن عبيد وقال "في شخص الشهيد القيادي شاهين آمد والشهيد ولات آكري نستذكر جميع الشهداء ونعاهد بالسير على خطى الشهداء حتى تحقيق حلمهم الذي استشهدوا من أجله".

كما ألقى الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي سعيد ديرسم كلمة قال فيها "نحن أًصحاب الحق والأرض لن نتراجع عن حقوقنا مهما كلفنا من تضحيات ودماء في سبيل تحرير شعبنا".

ومن ثم تليت وثيقتا الشهيدين شاهين آمد، وولات آكري وسلمتا إلى ذويهما وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تمجد الشهداء.

رمضان علي والد الشهيد ولات آكري قال في كلمة ألقاها خلال المراسم إن الشهداء أنجزوا المهمة الملقاة على عاتقهم على أكمل وجه، "لذا المطلوب من الجميع توحيد صفوفهم في هذه المرحلة التاريخية الحساسة التي تتعرض لها الأجزاء الأربعة".

كما شارك كل من شقيق ووالدة الشهيد شاهين آمد عبر اتصال هاتفي وعبروا عن شكرهم لأهالي روج آفا الذين قاموا بالواجب، وأضافوا إن الشهيد شاهين هو ابن روج آفا لأنه استشهد على أرضها في الدفاع عن حرية مكونات وشعوب شمال شرق سوريا".

ووسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تمجد الشهداء حمل رفاق الشهيد القيادي شاهين جثمانه على الأكتاف ليوارى الثرى في مثواه الأخير.

(كروب/ك)

ANHA