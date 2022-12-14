تشييع جثمان الشهيد قهرمان شيه في مزار شهداء مقاومة العصر بأحرص

تجمع الأهالي أمام مشفى آفرين في ناحية فافين لاستلام جثمان المقاتل في صفوف وحدات حماية الشعب، عبد الرحمن كيلو (الاسم الحركي قهرمان شيه) الذي استشهد في 12 كانون الأول عام 2022 جراء مرض عضال.

انطلق موكب التشييع صوب مزار شهداء مقاومة العصر في ناحية أحرص التابعة لمقاطعة الشهباء، وبعد وصولهم رفع المشيّعون نعش الشهيد على أكتافهم، متجهين به صوب المنصة.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه، إلقاء كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء ألقاها العضو حسن بركو، الذي توجه من خلالها بالعزاء لذوي الشهيد، متمنياً لهم الصبر والسلوان.

كما ألقيت كلمة باسم الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم عفرين، من قبل العضوة أمينة حسن منلا، التي قالت "شهدائنا هم مَن قاموا المرتزقة والاحتلال التركي في الأراضي المحتلة تركياً، ومَن ضحوا بأرواحهم في سبيل نيل الكرامة والحرية".

واختتمت "بالمقاومة والنضال والصمود سنقاوم العدوان، كما نعاهد شهدائنا بالسير على دربهم حتى تحقيق النصر وتحرير أراضينا المحتلة".

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قرئت بعدها وثيقة الشهيد من قبل عضوة لجنة تدريب المجتمع الديمقراطي، رها كوسا، وسلمت لذويه.

ومن ثم حمل رفاقه جثمان الشهيد قهرمان شيه ليوارى الثرى في مزار شهداء مقاومة العصر في ناحية أحرص، وسط ترديد الهتافات التي تمجد الشهداء وتحيي المقاومة.

(خ ح/ س ر)

ANHA