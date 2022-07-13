تشييع جثمان الشهيد محمد ندام خلال مراسم مهيبة في الحسكة

وشارك اليوم المئات من أهالي مدينة الحسكة وريفها في مراسم تشييع الشهيد "محمد عبد الله ندام، الاسم الحركي عكيد حسكة"، إلى مزار الشهيد دجوار بقرية الداودية.

وبدأت مراسم التشييع بالوقوف دقيقة صمت، تقديم عرض عسكري تكريماً للشهيد، تلاها كلمة مجلس عوائل الشهداء ألقتها العضوة فاطمة حسين، وقالت في مستهل حديثها "نعزي عوائل شهدائنا الأبطال، الذين دافعوا عن كل شبر من هذه الأرض بدمائهم الطاهرة، وبفضلهم الآن لدينا الكثير من المكتسبات".

وطالبت فاطمة حسين في نهاية حديثها أهالي شمال وشرق سوريا بالوقوق مع قواتهم العسكرية بوجه المحتل التركي.

ومن جانبه قال القيادي في المجلس العسكري بمدينة الحسكة دمهات ديرك "الشهيد محمد ندام كان يحمل جميع الصفات النبيلة والقيم الأخلاقية، ويحمل فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان والروح الرفاقية العالية".

وأضاف دمهات ديرك "وصل الشهيد محمد إلى مرتبة الشهادة دفاعاً عن أراضي شمال وشرق سوريا، وعن كافة المكونات".

ومن ثم قرأت وثيقة الشهيد من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء روجدا أحمد وسلمت لذويه.

ووري جثمان الشهيد محمد عبد الله ندام الثرى وسط زغاريد الأمهات.

(ك)

ANHA