تشييع جثمان الشهيد محمد دادا إلى مثواه الأخير

استشهد المقاتل في وحدات حماية الشعب محمد دادا، وهو والد الشهيد شاهو، في الـ 9 من آذار الجاري في حلب نتيجة إصابته بمرض السرطان. وشيع جثمانه بمراسم مهيبة إلى مزار شهداء مقاومة العصر في الشهباء.

استلم المشيعون جثمان الشهيد محمد من مشفى آفرين الواقع في ناحية فافين وتوجهوا بموكب من مئات السيارات صوب مزار شهداء مقاومة العصر بناحية احرص.

في المزار تحدث الإداري في مجلس عوائل الشهداء بإقليم عفرين حسن بركو وقدم العزاء لعائلة الشهيد محمد وقال: "بفضل تضحيات الشهداء والشهيد محمد نرى بأن مشروعنا الديمقراطي وأخوة الشعوب تتجه نحو تحقيق هدفها".

ولفت حسن بركو إلى كارثة الزلزال ومخططات دولة الاحتلال التركي واختتم كلمته بالقول: " كل مخططات دولة الاحتلال التركي واستغلال الكوارث لتحقيق مخططها الاحتلالي سيتم إفشالها بروح المقاومة والنضال".

بدورها توجهت الإدارية في مؤتمر ستار فريدة إيبو بالعزاء لذوي الشهداء وبينت أنهم سيتابعون درب الشهداء حتى تحقيق أحلامهم.

كما تحدثت ابنة الشهيد ريم دادا وقالت: " نعاهد على متابعة درب والدي لأننا تربينا في العائلة على الروح الوطنية".

بعدها قرئت وثيقة الشهيد وسلمت لذويه. ليوارى بعدها جثمان الشهيد محمد الثرى وسط ترديد الشعارات التي تمجد الشهداء.

ANHA