تشييع جثمان الشهيد محمد الإبراهيم إلى مثواه الأخير في قامشلو

وكان المقاتل في قوات واجب الدفاع الذاتي محمد الإبراهيم (شيرزاد قامشلو) انضم إلى صفوف قوات واجب الدفاع الذاتي عام 2020 ، واستشهد في 12 تموز الجاري أثناء قيامه بمهامه.

شارك في مراسم تشييع الشهيد محمد الإبراهيم أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي، مؤتمر ستار، مجلس مدينة قامشلو، أصدقاء ورفاق وعائلة الشهيد وسط رفع رفاق الشهيد لصوره.

بعد الوقوف دقيقة صمت تحدث عضو مجلس عوائل الشهداء بمدينة قامشلو عبيد عبدي واستذكر في شخص الشهيد محمد الإبراهيم كافة شهداء حركة الحرية، وقال: "الشهداء أصحاب فكر وفلسفة الشجاعة والبطولة. ضحوا بأرواحهم في سبيل حماية وطنهم وشعبهم. والوفاء لتضحيات هؤلاء الشهداء يكون فقط بالسير على طريقهم".

وتابع بالقول: " يجب عليهم تقوية إرادتهم ليستطيعوا حمل مسؤولية تنفيذ وعدهم لشهيدهم، الثورة مستمرة ويجب علينا السير على درب شهدائنا".

بدوره تحدث القيادي، نذير صوفي واستذكر كافة شهداء الحرية في كردستان، وقال: "عبر التاريخ ضحى الكثير من الأبطال بحياتهم في سبيل حرية كردستان وتحولوا إلى تاريخ بالنسبة لشعبهم".

وعاهد نذير صوفي في كلمته على متابعة درب الشهداء.

كما تحدث شقيق الشهيد محمد الإبراهيم، أحمد الإبراهيم وعاهد على متابعة درب أخيه.

ليوارى بعد ذلك جثمان الشهيد في مزار الشهيد دليل صاروخان .

ANHA