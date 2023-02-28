تشييع جثمان الشهيد محمد العلو إلى مثواه الأخير في الرقة

وشارك في تشييع جثمان الشهيد محمد العلو الذي استشهد جراء القصف التركي لناحية عين عيسى، المئات من الأهالي والمؤسسات التابعة للإدارة الذاتية ومقاتلي قوات سوريا الديمقراطية.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء تلاه عرض عسكري قدمه مقاتلو مجلس الرقة العسكري ثم ألقيت كلمة باسم قوات سوريا الديمقراطية ألقاها قائد مجلس تل أبيض العسكري رياض الخلف وقال فيها: نعزي أنفسنا ونعزي ذوي الشهيد محمد وعوائل الشهداء ومن هنا ومن هذا المكان المقدس نزف اليوم الشهيد محمد الذي انضم إلى قافلة الشهداء.

وأضاف الخلف: شهداؤنا ضحوا بأرواحهم لتحريرنا من الإرهاب الداعشي والآن يتكرر السيناريو من خلال الإرهاب العثماني الذي صدر داعش إلى المنطقة ونحن مستعدون للتضحية من أجل الحرية والكرامة لتحرير هذه الأرض من كل خطر يعصف بها.

وألقيت كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء ألقاها الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في الرقة أحمد الحمود، وجاء فيها: تتوالى مواكب شهدائنا ونودع في كل فترة كوكبة من شهدائنا في هذه الأرض الطاهرة والتي تضم أغلى ما نملك وأنبل ما نفتخر به.

وأضاف الحمود: لقد كان شهداؤنا العين الساهرة على أمننا وحمايتنا حتى طالتهم يد الغدر التركية الجبانة، ونعاهد شهداءنا أن تضحياتهم لن تذهب سُدى وسنضرب بيد من حديد كل عدو غادر تسول له نفسه ضرب مناطقنا.

وانتهت مراسم الشهيد محمد العلو بقراءة وثيقة شهادته من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء في الرقة أمينة الحاج، وتسليمها لذويه، ليوارى جثمانه الثرى في مزار الشهداء في قرية الحكومية وسط زغاريد الأمهات.

( م خ/سـ )

ANHA