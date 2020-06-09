تشييع جثمان الشهيد إدريس ومراسم غيابية لـ7 آخرين في كوباني

وشارك اليوم المئات من أهالي مقاطعة كوباني بالإضافة إلى العشرات من أعضاء المؤسسات المحلية في المنطقة وعوائل الشهداء، في مراسم تشييع جثمان الشهيد إدريس محلي المقاتل في قوات واجب الدفاع الذاتي الذي استشهد جراء انفجار لغم به في منطقة عين عيسى أثناء أدائه لواجبه العسكري، إلى مثواه الأخير, كما أقيمت في المزار مراسم غيابية لـ 7 شهداء آخرين استشهدوا أثناء مشاركتهم في مقاومة الكرامة ضد هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته، وهم كل من: "الاسم الحركي: جاف راش كوباني( دلخاز شيخو), الاسم الحركي: خالو كوباني(أحمد مسلم), الاسم الحركي: سردار (حسن بوزان), الاسم الحركي: فرهاد كردستان( ولات إسماعيل), الاسم الحركي: هارون آمد(هارون هوشنك), الاسم الحركي: ديرسم روجهلات(ميسا أحمد), الاسم الحركي: كندال كوجر(محسوم خولو)".

واستقبل المشيعون جثمان الشهيد إدريس محلي, في مزار الشهيدة دجلة، حيث أقيمت مراسم بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء, ومن ثم ألقيت عدة كلمات منها كلمة الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات محمد شاهين الذي قدم العزاء لذوي الشهداء، وتمنى لهم الصبر والسلوان، وقال :"خلال مسيرة المقاومة والنضال التي أبدتها شعوب شمال وشرق سوريا ضد الإرهاب والمحتلين امتزجت دماء الكردي مع العربي مع السرياني وغيرها من مكونات المنطقة الذين جمعتهم أهداف الحرية والتآخي والسلام والعيش بكرامة، ومنذ بداية ثورة 19 تموز قلنا بأن حرية الشعب الكردي تعني حرية جميع الشعوب، وثورتنا أثبتت هذا في شمال وشرق سوريا".

كما ألقت الإدارية في حركة المرأة الشابة في إقليم الفرات آرين كوباني كلمة قدمت فيها العزاء لذوي الشهداء وقالت :" لن نقف مكتوفي الأيدي حيال ما تتعرض له مناطقنا وشعبنا من احتلال وجرائم، ونجدد العهد اليوم للشهداء بالسير على خطاهم حتى تحقيق النصر ونيل الحرية للشعوب وتحقيق العدالة والإنسانية".

وفي ختام المراسم قرئت وثائق الشهداء وسلمت لذويهم, ليوارى بعدها جثمان الشهيد إدريس الثرى في مثواه الأخير بمزار الشهيدة دجلة.

(ع م/ل)

ANHA