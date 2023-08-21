تشييع جثمان الشهيد إبراهيم كمو في منبج

وشارك في مراسم التشييع أعضاء وعضوات الإدارة المدنية واللجان التابعة لها والخطوط والمجالس المدنية والأحزاب السياسية وشيوخ ووجهاء العشائر ومجلس منبج العسكري ومجلس المرأة العسكري وقوى الأمن الداخلي وذلك في مزار الشهداء في الطرف الجنوبي من المدينة .

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء ,ومن ثم ألقيت كلمة عوائل الشهداء ألقتها العضوة في مجلس عوائل الشهداء عزيزة الحسن قالت فيها: "باسم عوائل الشهداء تحية إجلال وإكبار لشهداء الوطن الغالي ، الذين ضحوا بأنفسهم وأرواحهم فداءً لتراب الوطن دفاعاً عن أرضهم وعرضهم وهو شرف غالٍ لأي شخص صاحب كرامة أن يحافظ على ممتلكاته من التخريب والعبث ".

وأكدت عزيزة: "شهداؤنا خلفوا من بعدهم أبطالاً فكل شهيد ترك من بعده أبطالاً يمشون على دربهم ونهجهم ويكملون مسيرة الشهداء وكل يوم نرى قوافل الشهداء تتواصل دون النيل من عزيمة أبطالنا التي قدمت وما زالت تقدم آلاف الشهداء حتى يعم الأمن والاستقرار في بلادنا".

وجددت عزيزة الحسن في ختام حديثها "تحية لكم أيها الشهداء وتحية لكم يا منارة الأجيال ضربتم لنا أروع البطولات والتضحيات واليوم نزف زهرة جديدة إلى حديقة الشهداء إلى حديقة الأزهار نزف الشهيد إبراهيم محمد كمو إلى رفاق دربه إلى كوكبة الشهداء ونجدد عهدنا للشهداء بالمحافظة على إرثهم والسير على خطاهم".

ومن ثم ألقى القيادي في قوات جبهة الأكراد محمد علي كلمة عاهد فيها " نعاهد كل أمهات الشهداء بأننا سنسير على خطى شهدائنا حتى تحرير آخر شبر من أراضينا المحتلة ونعاهدهم أن ندافع عن ترابنا وأراضينا حتى آخر قطرة من دمائنا ".

وتلتها كلمة الإدارة المدنية الديمقراطية لمدينة منبج وريفها ألقاها النائب في المجلس التنفيذي جمعة حيدر جاء فيها "منذ أيام قليلة احتفلنا بتحرير مدينة منبج هذا التحرير لم يأتِ إلا بتضحيات شهدائنا وبقطرات دمائهم الطاهرة فهنيئاً لمدينة منبج وريفها بكل أطيافها ومكوناتها بأن أبناءها مازالوا يصنعون المعجزات ويحققون النصر ويبذلون الغالي والنفيس في سبيل أن نحيا وتحيا منبج وشعوب منبج بعزة وكرامة ".

ومن ثم قرئت وثيقة الشهادة من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء حسن الحسين وقدمت لذوي الشهيد ليوارى جثمانه الطاهر الثرى في مزار الشهداء وسط الهتافات التي تمجد الشهداء وتحيي تضحياتهم وتؤكد على الاستمرار على دربهم في الحرية والكرامة .

(م ش/سـ)

ANHA