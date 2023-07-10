تشييع جثمان الشهيد حسن حردان في الحسكة

واستلم المشيعون جثمان الشهيد حسن حردان المقاتل في صفوف قوات الدفاع الذاتي، الذي استشهد أثناء القيام بمهامه، من مجلس عوائل الشهداء بمدينة الحسكة، وتوجهوا نحو مزار الشهيد دجوار بقرية الداودية بموكب مهيب.

وفي المزار وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقت العضوة في مجلس عوائل الشهداء براءة الصالح كلمة، قالت فيها: "الشهداء ناضلوا في سبيل وطنهم وواجهوا الأعداء للحفاظ على تراب الوطن".

وعاهدت "سوف نستمر على خطى شهدائنا حتى دحر العدوان، وتحقيق النصر" .

ومن جانبه ألقى القيادي في المجلس العسكري للحسكة دمهات حسكة، كلمة عزى فيها ذوي الشهيد معاهداً على السير على خطاه مؤكداً "نعاهد أمهات شهدائنا وقواتنا وشعبنا وقائدنا، على السير على خطى شهدائنا، حتى تحقيق النصر، واسترجاع كافة أراضينا المحتلة، من قبل الفاشية التركية ومرتزقتها، وهذه هي أهدافنا وأهداف شهدائنا" .

ومن ثم قرأت روجدا أحمد عضوة مجلس عوائل الشهداء، وثيقة الشهيد، وسلمتها لذويه، ليوارى جثمانه الثرى وسط زغاريد الأمهات وترديد الشعارات التي تمجد الشهداء.

(سـ)