تشييع جثمان الشهيد هادي محمد الشجاع إلى مثواه الأخير في تل كوجر

وتجمّع صباح اليوم، المئات من أهالي ناحية كركي لكي في ساحة الحرية لاستقبال جثمان الشهيد هادي محمد الشجاع، القادم من مشفى الشهيد هوكر في ناحية ديرك، ليتوجه موكب التشييع نحو مزار الشهيد عقاب الأسود في ناحية تل كوجر.

ولدى وصول موكب التشييع إلى المزار، قدّم مقاتلو الدفاع الذاتي عرضاً عسكرياً بالتزامن مع وقوف المشيعين دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

ثم ألقى القيادي في قوات الدفاع الذاتي، ياسر مطر، كلمة، قال فيها "تسعى القوى الظلامية وبشتى الوسائل، إلى السيطرة واستبعاد المجتمعات عن بعضها، إلا أن الشعب يناضل بفكر وفلسفة القائد أوجلان، تحت شعار الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب والتعايش المشترك"، مؤكداً "بقوة ونضال مقاتلينا سندحر الإرهاب ونحرر كافة مناطقنا".

بينما قال عضو مجلس عوائل الشهداء في تل كوجر، أحمد سيد علي "إن الشهداء هم شموعنا المضيئة في الحياة، وبنورها ننعم بالحرية والسلام، وسيكون هدفنا وتنظيمنا مستمراً على خطا شهدائنا".

ثم قرئت وثيقة الشهيد هادي محمد الشجاع وسلمت لذويه، ليوارى جثمانه الثرى في مزار الشهيد عقاب الأسود، وسط زغاريد الأمهات والهتافات التي تحيي الشهادة والشهداء.

وسجل الشهيد كالتالي:

الاسم والنسبة: هادي الشجاع.

اسم الأم: منيفة

اسم الأب: محمد

مكان وتاريخ الولادة: تل كوجر 1996

مكان وتاريخ الانتساب: 2020-6-31

مكان وتاريخ الاستشهاد: 2022-5-12 مشفى الشهيد خبات/ قامشلو

(ك-ع/ ل م)

ANHA