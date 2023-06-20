تشييع جثمان الشهيد فهد الصايل في الرقة

وشارك في مراسم تشييع الشهيد المقاتل الجريح في قوات سوريا الديمقراطية فهد الصايل الذي استشهد إثر مرض عضال قياديون في قوات سوريا الديمقراطية وممثلو الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والأحزاب السياسية ومجلس الرقة المدني وتجمع نساء زنوبيا ومنظمات المجتمع المدني.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء ثم ألقيت كلمة باسم قوات سوريا الديمقراطية ألقتها عضوة مجلس الرقة العسكري رتيبة الصلفيج ، وقالت: "باسم مجلس الرقة العسكري وباسم قوات سوريا الديمقراطية نعزي أنفسنا ونعزي ذوي الشهيد فهد الصايل بفقيدهم الذي نذر نفسه في سبيل تحرير الأرض التي نقف عليها وبفضل دماء شهدائنا تم تحرير مناطق شمال وشرق سوريا من الإرهاب الداعشي الذي عجزت عنه حكومات وأنظمة".

وأضافت رتيبة الصلفيج: "بفضل الدماء الطاهرة حررت المنطقة، ولكن ظهر إرهاب جديد مع مرتزقته لاحتلال أراضينا متمثلاً بأرد وغان وحلمه باحتلال جديد لمناطقنا الحلم العثماني القديم ولكن بفضل تلك الدماء الطاهرة نحن صامدون وعلى دربهم سائرون ولن نتخلى عن شبر واحد من أراضينا ونحن قوات سوريا الديمقراطية عل أتم الجاهزية للتصدي لأي عدوان يستهدف مناطقنا".

وألقيت كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء ألقاها الرئيس المشترك لمجلس عوائل شهداء الرقة أحمد الحمود ، وجاء فيها: "تحية إجلال وإكبار لأرواح شهدائنا الأبرار الذين التحق بهم رفيقهم الشهيد عواد الصايل، نودع اليوم شهيدنا البطل بدموع الحزن وباطنها الفخر فلا يوجد لنا أكثر من الشهيد شيء نفتخر به".

وأضاف أحمد الحمود: "نعم نفتخر به وبتضحياته التي قدمها لأنه نذر دمه من أجل وطنه وعرضه، وضحى من أجل كرامة بلدنا، إننا نفتخر بمن رفض الخنوع والذل للنظام التركي واختار طريقه بالسير على طريق رفاقه طريق النصر والشهادة، ومن هنا ومن هذا المكان المقدس نوجه رسالة لكل احتلال وقوة شر تسول لها نفسها العبث في مناطقنا إنكم ستخسرون المعركة لأن قضيتنا قضية محقة وعادلة، ونعاهد الشهيد فهد وأهله بأننا سنكون السند والعون حتى يجبر مصابهم ونؤدي الأمانة بكل صدق ووضوح".

ومن ثم قرئت وثيقة الشهادة من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء ناديا الأحمد وسلمت لذوي الشهيد ثم صلي على الشهيد صلاة الجنازة ووري الثرى على عزف لحن الشهيد وزغردة الأمهات.

(م خ/سـ)

ANHA