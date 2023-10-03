تشييع جثمان الشهيد أسامة السالم في الطبقة

وشارك المئات من أهالي مدينة الطبقة في مراسم تشييع جثمان الشهيد أسامة السالم من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية في الطبقة، بالإضافة لممثلين عن الإدارة المدنية والمجالس العسكرية والأحزاب السياسية.

بدأت مراسم التشييع في مزار شهداء الطبقة بالوقوف دقيقة صمت تزامناً مع عرض عسكري قدمته قوات سوريا الديمقراطية.

تلتها كلمة باسم قوات سوريا الديمقراطية اأقاها القيادي آگري المحمد عاهد من خلالها" أمهات الشهداء على السير على خطا أبنائهن الشهداء ومواصلة الدفاع عن المنطقة ومنع زعزعة الأمن والاستقرار فيها".

وجدد المحمد العهد" على مواصلة الوفاء لتضحيات الشهداء والسير على نهجهم والحفاظ على المكتسبات التي تحققت بدمائهم".

وبدوره أضاف نائب المجلس التنفيذي في مدينة الطبقة عبدالعزيز العسكر خلال كلمته قائلاً: "لقد قدمنا آلاف الشهداء في سبيل تحرير أرضنا وشعبنا ولن نستسلم وسنبقى على العهد كما وعدنا أبطالنا وشهداءنا"

ووجه العسكر رسالة إلى" الطاغية أردوغان ونقول له مهما فعلتم فلم ولن نتراجع وسنبقى نقدم الشهداء حتى تحقيق النصر ودحر الاحتلال".

كما ألقيت كلمة باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ألقاها الرئيس المشترك للجنة الشؤون والعمل فاروق الماشي وقال: "نحن من قدمنا آلاف الشهداء ليحيا وطننا بأمن وأمان ولن نتخلى عمّا قدمناه وسنقدم الغالي والنفيس ليحيا وطننا وندحر الاحتلال من أراضينا وسنحافظ على المكتسبات التي تحققت بفضل دماء شهدائنا الأبرار"

وأضاف الماشي إن" الأعداء بهجماتهم الغادرة والجبانة يحاولون النيل من إرادتنا ومن كرامتنا ونمط عيشنا ونحن نقول لهم نحن أبناء هذه الأرض نحن أصحاب هذه القضية هذه أرضنا و سنعيش عليها ولنا أبناء يدافعون عنها ومهما كانت أساليبكم القذرة ومراهناتكم على كسرنا فلتعلموا أننا كما دحرنا تنظيم داعش وبنينا وطننا فلن تستطيعوا كسر ارتباطنا بهذه الأرض".

واختتمت مراسم التشييع بقراءة وثيقة الشهادة من قبل العضوة في مجلس عوائل الشهداء فوزة المحمد وسلمت لذوي الشهيد ليوارى جثمانه الثرى في مثواه الأخير في مزار الشهداء بالطبقة.

(س ك /سـ)

ANHA