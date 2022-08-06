تشييع جثمان الشهيد علي شير كركوك إلى مثواه الأخير في الحسكة

وشارك اليوم المئات من أهالي مدينة الحسكة وناحية تل تمر في مراسم تشييع الشهيد، المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية "أحمد جهاد سينو، الاسم الحركي علي شير كركوك"، والذي استشهد أثناء تأديته لواجبه في قرية تل جمعة التابعة لناحية تل تمر، وذلك في مزار الشهيد دجوار بقرية الداودية.

وبدأت مراسم التشييع بوقوف المشيعين دقيقة صمت، تزامناً مع تقديم مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية عرض عسكري، تلته كلمة من قبل مجلس عوائل الشهداء ألقاها العضو خليل مورو، وقال في مستهل حديثه: "نعزي عائلة الشهيد علي شير، وجميع شهداء الحرية، ونتمنى الصبر والسلوان لذوي الشهداء"

وأضاف مورو: "أبناؤنا ضحوا بأرواحهم في سبيل العيش بكرامة وحرية، وقدموا أغلى ما يملكون من أجل كافة مكونات المنطقة".

ومن جانبه تحدث القيادي في المجلس العسكري بمدينة الحسكة حسين سلمو وقال: "ننحني إجلالاً وإكراماً أمام عظمة شهدائنا. المحتل التركي مستمر في هجماته على ناحية تل تمر وقراها، بهدف احتلال كافة مناطقنا وأراضينا".

وبين حسين سلمو،" بوجود أمثال الشهيد علي شير ورفاقه لا خوف على مناطقنا" وتابع قائلاً: "شارك الشهيد علي شير في كافة الجبهات ضد مرتزقة داعش والمحتل التركي، في سبيل عيش مكونات شمال وشرق سوريا بسلام".

وعاهد القيادي في المجلس العسكري حسين سلمو في نهاية حديثه، على السير على خطى الشهيد علي شير حتى تحرير كافة المناطق المحتلة.

وقرئت بعدها وثيقة الشهيد علي شير من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء نالين مجيد.

ووري جثمان الشهيد الثرى في مزار الشهيد دجوار وسط تعالي الشعارات التي تمجد الشهداء وزغاريد الأمهات.

(سـ)

ANHA