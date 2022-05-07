تشييع جثمان الشهيد علي شيخ نامس ومراسم غيابية للشهيد باهوز جيندا

وشارك اليوم، المئات من أهالي مدينة الحسكة وتل تمر وريفها في مراسم تشييع جثمان المقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية علي حمود شيخ نامس، الاسم الحركي سيد حسكة، الذي استشهد أثناء تأديته لواجبه العسكري في مدنية دير الزور.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، بالتزامن مع عرض عسكري قدمته وحدات حماية الشعب والمرأة، تلاه إلقاء كلمة من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء، حسن العبد، الذي قال في مستهلها "هؤلاء الشهداء عاهدوا شعوبهم بالفداء والتضحية من أجل العيش بحرية وكرامة".

وأضاف العبد "بفضل دماء الشهداء نملك اليوم القوة والإرادة في روج آفا، وسنسير على خطاهم حتى تحقيق حريتنا"، مبيناً "أن قوات الدفاع الشعبي أبطال ولا أحد يستطيع كسر عزيمتهم وإرادتهم، مشدداً علينا جميعاً الوقوف في وجه الأعداء ودعم الكريلا حتى النهاية.

من جانبها، قالت القيادية في مجلس تل تمر العسكري، جيجك زاغروس: "نستذكر اليوم، جميع شهدائنا الأبرار الذي ضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن كردستان، فالأعداء وجميع من حولنا يريد إنهاء الوجود الكردي في المنطقة".

ونوهت جيجك زاغروس إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يشارك العدو التركي في الهجمات على مناطق الدفاع المشروع، قائلة "الحزب الديمقراطي الكردستاني ليس كردياً لأنه يساند ويساعد أعداء قوميته"، مطالبة مكونات شمال وشرق سوريا بالتكاتف وفضح ممارسات وخيانة الديمقراطي الكردستاني، وعاهدت بالسير على خطا الشهداء حتى النصر.

وباسم الإدارة الذاتية، قالت زينب شيتكا "دولة الاحتلال التركي بقيادة أردوغان تحاول إعادة الحقبة العثمانية بهدف القضاء على إرادة الشعب الكردي، ولكنهم لا تعلم جيداً أنه ليس باستطاعة أحد القضاء على إرادة وعزيمة الكرد".

وأضافت زينت شيتكا "تعرض الشعب الكردي وشعوب شمال وشرق سوريا بمختلف مكوناتها عبر التاريخ للكثير من الهجمات والمجازر"، مؤكدة على ضرورة الوقوف في وجه هجمات المحتل التركي التي تهدف إلى إبادة الكرد منددة بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني مع العدو التركي في الهجوم على مناطق الدفاع المشروع.

بدورها، أكدت والدة الشهيد باهوز جيندا، جنار يوسف، فخرها بشهادة ابنها في سبيل الدفاع عن أرضه وكرامة شعبه.

ثم قرئت وثيقة الشهيد علي شيخ نامس من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء روجدا أحمد وسلمت إلى ذويه، وخلال المراسم تم الإعلان عن سجل الشهيد صالح يوسف، الاسم الحركي باهوز جيندا، الذي استشهد في مناطق الدفاع المشروع.

ليوارى جثمان الشهيد علي نامس الثرى وسط زغاريد الأمهات.

(ف)

ANHA