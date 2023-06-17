تشييع جثمان الشهيد عبد الرزاق المرعي في الطبقة

تجمع المئات من أهالي مدينة الطبقة وممثلين وممثلات عن الإدارة المدنية الديمقراطية والمجالس العسكرية والأحزاب السياسية وجهاء وشيوخ العشائر للمشاركة في مراسم تشييع الشهيد عبد الرزاق المرعي المقاتل من قوات الدفاع الذاتي الذي استشهد في 14 حزيرات الجاري أثناء تأديته لواجبه الوطني.

مراسم الاستذكار بدأت بالوقوف دقيقة صمت، تلاها كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء القتها عضوة في مجلس عوائل الشهداء هند الخليل قدمت فيها" التعازي لذوي الشهيد وقالت:" الشهداء هم منارة الحياة لأنهم يضحون بأرواحهم لتعيش شعوبهم بحرية وكرامة".

وبينت هند الخليل "في كل يوم يضحي مقاتل بروحه لنحيا نحن بسلام، كم أنتم عظماء أيها الشهداء، لقد كنتم وستبقون الدرع الحصين الذي يدافع عن الوطن ضد كل معتدٍ وغازٍ"

ومن جانبه القيت كلمة باسم الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة القاه الرئيس المشترك للمجلس التشريعي حامد الفرج أكد من خلالها" على السير على نهج الشهداء والسير على طريقهم الذي رسموها بدمائهم الطاهرة".

ودعا الفرج" جميع المكونات المتواجدة في شمال وشرق سوريا الى التكاتف والوقوف جنب الى جنب لطرد المحتل الذي يغزو أرضينا ويقوم بتغير الديموغرافي ".

وفي ختام حديثها عاهد الفرج "مجتمع الشهداء جميعاً، أن قوات سوريا الديمقراطية ستبقى كما عهدتموها، حصناً منيعاً يقف في وجه المعتدين".

وانتهت مراسم تشيع الشهيد عبد الرزاق المرعي بقراءة وثيقة الشهادة من قبل الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء عبد الحكيم الحسين وتسليمها لذويه، ليوارى جثمانه الثرى، وسط زغاريد الأمهات.

(س ك /سـ)

ANHA