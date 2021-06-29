تشييع جثمان الشهيد عبد المجيد عباس إلى مثواه الأخير في مزار بركفري

واستلم المشيعون جثمان الشهيد عبد المجيد عباس (الاسم الحركي جودي درباسية) الذي استشهد بريف دير الزور بتاريخ الـ 27 من حزيران الحالي، من أمام مجلس عوائل الشهداء وسط ترديد الشعارات التي تمجّد الشهداء، وتوجهوا بموكب مهيب مؤلف من مئات من السيارات إلى مزار الشهيد رستم جودي.

وبدأت المراسم بالوقف دقيقة صمت، ثم ألقيت كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء ألقاها العضو محمد خطيب، الذي قدم العزاء لذوي الشهيد وتمنى الصبر والسلوان لهم، وحيا تضحيات الشهداء في سبيل حماية كرامة الوطن.

ولفت خطيب إلى أهمية الشهادة والدفاع عن الأرض في مواجهة الهجمات التي يشنها الأعداء، وقال:" يتوجب مساندة قواتنا العسكرية الذي يقاومون في الجبهات الهجمات الشرسة التي تشنها القوى المعادية".

ثم ألقيت كلمة باسم قوات سوريا الديمقراطية من قبل القيادي عابد درباسية، وقال: "تحرر كل شبر من هذه الأرض بدماء 11 ألف شهيد، والآن انضم الشهيد جودي إلى قافلة هؤلاء الشهداء".

وأشار القيادي عابد درباسية إلى حساسية المرحلة التي تمر بها المنطقة، بقوله: "نمر الآن بمرحلة تاريخية والأعداء يحاربوننا بشتى الوسائل من أجل ضرب المكتسبات التي تحققت بفضل دماء الشهداء".

وشدد على ضرورة رفع وتيرة النضال والمقاومة أفي وجه المخططات التي تحاك ضد المنطقة.

كما ألقيت كلمة باسم عائلة الشهيد عبد المجيد عباس من قبل ابن عمه هوكر عباس الذي بارك دم الشهيد على جميع شعوب المنطقة وعلى القائد عبدالله أوجلان والقوات العسكرية.

وبعدها قرئت وثيقة الشهادة من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء ريحان محمد، وسلمت لذويه ليوارى بعدها جثمانه الثرى.

(ب ح/س ر)

ANHA