تشييع جثمان الشهيد آشور إلى مثواه الأخير في قامشلو

وبدأت مراسم تشييع جثمان الشهيد، يعقوب شابو يعقوب، بدايةً في دير مار قريقاس للسريان في مدينة قامشلو، حيث أقيمت مراسم دينية، بمشاركة عدد من ذويه وأصدقائه، بالإضافة إلى أعضاء قوى الأمن الداخلي – سوتورو، وممثلين عن حزب الاتحاد السرياني.

وثم توجّه المشيّعون إلى مزار الشهداء (الكلدان) الواقع في الحي السياحي في مدينة قامشلو.

عضو مؤسسة عوائل الشهداء، يعقوب حنا، ألقى كلمة خلال المراسم توجّه فيها بالعزاء لذوي الشهيد، وعاهد بمواصلة النضال التزامًا بنهج جميع شهداء الحرية.

كما ألقى المتحدث باسم قوى الأمن الداخلي – سوتورو، أكاد حنا، كلمة قال فيها: "نعاهد جميع شهدائنا بالسير على نهجهم حتى نيل جميع حقوقنا المشروعة، والدفاع عن جميع مكونات شمال وشرق سوريا".

وبعد إلقاء الكلمات، سلّمت مؤسسة عوائل الشهداء السريان وثيقة الشهادة إلى ذوي الشهيد يعقوب شابو يعقوب.

وانضم يعقوب شابو يعقوب، الاسم الحركي آشور، إلى قوى الأمن الداخلي – سوتورو عام 2014. واستشهد بتاريخ 18 نيسان الجاري، جراء إصابته بنوبة قلبية أثناء أدائه لمهامه.

(ك)

ANHA