تشييع جثمان الشهيد "عز الدين جمعة العلي" إلى مزار الشهداء في منبج

شيع اليوم, أهالي مدينة منبج جثمان الشهيد "عز الدين جمعة العلي" عضو قوى الأمن الداخلي في منبج إلى مثواه الأخير في مزار الشهداء, وذلك خلال مراسم.
خبر 2021-09-06T19:54:00 منبج

وانطلق موكب التشييع من أمام مشفى الفرات باتجاه مزار الشهداء جنوب المدينة, بمشاركة أهالي مدينة منبج وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية في منبج.

ولدى وصول موكب التشييع إلى مزار الشهداء بدأت مراسم التشييع بتقديم أعضاء قوى الأمن الداخلي عرضاً عسكرياً بالتزامن مع الوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء.

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ومن ثم ألقت الإدارية في قوى الأمن الداخلي في منبج جيهان مصطفى كلمة قالت فيها: "من أجل دماء الشهداء الطاهرة ستكون الأولوية للدفاع عن الوطن وحماية الشعب, ولن نسمح للأعداء بأن يحققوا أهدافهم في المنطقة".

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كما ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء محمد الشيخ كلمة باسم المجلس توجه فيها بالعزاء لذوي الشهيد ولجميع عوائل الشهداء.

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وقالت عضوة تجمع نساء زنوبيا في منبج هالة علوان في كلمة ألقتها خلال المراسم "الشهيد هو من حمل السلاح واختار طريق النصر أو الشهادة, فهنيئاً لك أيها الشهيد قدمت العز والشرف".

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وكلمة الإدارة المدنية في منبج ألقاها الإداري عبد اللطيف العمر أشاد فيها بمعاني الشهادة.

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وبعد الانتهاء من الكلمات, قرأت عضوة مجلس عوائل الشهداء في منبج وردة الأحمد وثيقة الشهيد وسلمتها إلى ذويه, ومن ثم وري جثمان الشهيد الثرى وسط زغاريد الأمهات.

(كروب/ك)

ANHA


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