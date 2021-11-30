وحضر مراسم التشييع أعضاء وعضوات المؤسسات التابعة للإدارة المدنية الديمقراطية في منبج، وبدأت المراسم بتقديم مقاتلي ومقاتلات مجلس منبج العسكري عرضاً عسكرياً بالتزامن مع وقوف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

ومن ثم ألقى عضو مجلس منبج العسكري محمد علي كلمة قال فيها" منبج هي أمة الحضارة وأرض الصمود بلد الثبات التي تتحدى كل عدوان، الشهداء هم من قدموا أرواحهم للحفاظ على هذه الأرض وحماية الشعب".

وقال عضو مجلس عوائل الشهداء محمد الشيخ " لا نستطيع أن نصف الشهادة بمعناها ولا بجميع لغات العالم الشهادة هي رمز وفخر وكبرياء وشموخ".

ومن جانبه أشار نائب رئاسة المجلس التنفيذي للإدارة المدنية في مدينة منبج جمعة حيدر بأنه" في هذه اللحظات نقف وقفة عز وشموخ معتزين بدماء شهدائنا، الذين بفضل تضحياتهم ننعم بالأمن والسلام، وستبقى تضحياتهم وساماً على صدورنا".

وبعد الانتهاء من الكلمات قرأ عضو مجلس عوائل الشهداء محمود عيدو وثيقة الشهيد ومن ثم سلمها لذويه, ليوارى بعدها جثمان الشهيد الثرى وسط زغاريد الأمهات.

وفي ختام مراسم تشييع الشهيد "عبد أحمد الشيخ منلا" استذكر مجلس عوائل الشهداء وكافة الحضور شهداء شهر تشرين الثاني، عبر زيارة أضرحتهم وإيقاد الشموع عليها وفاء وتخليداً لذكراهم.

(كروب/ل)

ANHA