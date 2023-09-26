تشييع جثمان الصحفي سيد آفران غداً

استُشهد الصحفي سيد آفران، الذي قضى 30 عاماً من حياته في النضال في سبيل الحريّة والبحث عن الحقيقة وإيصال الوقائع في أجزاء كردستان الأربعة وخارجها، في الـ 22 من أيلول، جرّاء تعرّضه لأزمةٍ قلبية.

وأعلن اتحاد الإعلام الحر عن استشهاد زميلنا سيد آفران في بيانٍ أدلى به أمس الاثنين 25 أيلول، وذكر فيه معلومات عن حياته ونضاله.

وسيتمّ تشييع جثمان مناضل القلم الحر، سيد آفران يوم غد الأربعاء (27 أيلول) إلى مثواه الأخير بمراسم جماهيرية.

ويبدأ برنامج المراسم التي ينظّمها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة من أمام مشرحة مدينة قامشلو في تمام الساعة 11:00، وسيُستلم جثمان الشهيد سيد آفران منها وتنقل إلى مزار الشهيد دليل صاروخان في مسيرةٍ راجلة.

وبعد المسيرة، ستُنظّم المراسم في مزار الشهيد دليل صاروخان ويُشيّع جثمان الشهيد ليواري الثرى هناك.

(ر)