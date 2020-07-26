تشييع جثمان الشّهيد رياض الكعود إلى مثواه الأخير في ناحية تربه سبيه

واقتصرت المراسم تنفيذاً لقرار خلية الأزمة بسبب جائحة كورونا، بإلقاء الإداري في مجلس عوائل الشهداء محمد ذكي إبراهيم كلمة قدّم من خلالها العزاء لذوي الشهيد، وقال: "بفضل دماء شهدائنا استطعنا دحر الإرهاب والحفاظ على مناطقنا".

كما أكّد إبراهيم أنّهم في مجلس عوائل الشهداء مستمرّون بالسير على خطى الشّهداء والنضال من أجل بناء مجتمع حرّ وديمقراطيّ.

واختتمت المراسم بقراءة وثيقة الشهادة من قبل مجلس عوائل الشهداء، وسلّمت إلى ذوي الشّهيد.

ومن ثمّ حملوا جثمان الشّهيد ليوارى الثرى في مثواه الأخير، وسط زغاريد الأمّهات، والشعارات الّتي تمجّد الشهادة والشهداء.

( ر ر )

ANHA