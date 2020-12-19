تشييع جثمان الشّهيد عزّت مسلم إلى مثواه الأخير

وبدأت مراسم التشييع بالوقوف دقيقة صمت تلاها كلمة عضوة منسقية مؤتمر ستار هدلة حسن وقالت فيها "كل من لا يرضى بالذل لشعبه ولوطنه، يذهب لخنادق الشرف، ويحارب، وهؤلاء الشهداء لم يرضوا بالذل، والعبودية فسلكوا درب البطولة حتى نالوا الشهادة، وهم باقون في قلوبنا، وعلينا الحفاظ على ما تركوه لنا من مكاسب وانتصارات".

كما ألقى الرئيس المشترك لمكتب الدفاع في إقليم الفرات نبو تمو استنكر فيها هجمات الاحتلال التركي والصمت الدولي، وأضاف: "علينا أن نسأل أنفسنا لماذا استشهد هؤلاء الشهداء، أليس من أجل أن نحيا بأمن وأمان، وأيضاً ندين صمت التحالف الدولي عمّا تتعرض له مناطقنا من قصف من دولة الاحتلال التركي، ونقول للتحالف الدولي ألم نكن شركاء في القضاء على مرتزقة داعش، الذين قامت دولة الاحتلال التركي بتنظيمهم، وتصديرهم إلى مناطقنا".

وخلال المراسم أعلن مجلس عوائل الشهداء سجل 13 شهيداً استشهدوا في أوقات سابقة. إضافة إلى نقل جثمان الشهيدة زليخة عبدي التي استشهدت في وقات سابق من مقبرة قرية دونغز، إلى مزار الشهيدة دجلة جنوبي مدينة كوباني.

(ك)

ANHA