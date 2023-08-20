تشييع جثمان المقاتل في صفوف قوات الدفاع الذاتي خالد خميس

تجمّع أهالي ناحيتي تل حميس وتل براك في مقاطعة قامشلو، وأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية في ساحة "مزار الشهداء" في ناحية تل حميس، اليوم؛ للمشاركة في مراسم تشييع جثمان المقاتل في صفوف قوات الدفاع الذاتي، الشهيد، خالد خميس الحشاش.

واستشهد المقاتل خالد، في الـ 16 من آب الجاري إثر حادث سير على طريق ناحية تل براك - الحسكة.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في ناحية تل براك، وعد الخليوي، كلمة أشادت فيها بدور الشهداء في تحقيق النصر ضد الدول الساعية لكسر إرادة الشعب التواق للحرية، وأكدت على السير على خطا الشهداء حتى النصر.

من جانبه، قال القيادي في قوات الدفاع الذاتي في الحسكة، دمهات حسكة، في كلمة ثانية خلال المراسم "نقف وقفة عز وفخر أمام عظمة تضحيات شهداء الحرية والديمقراطية وبطولاتهم ضد المخططات الاستعمارية التي تحاك ضد مناطقنا"، معاهداً مواصل القتال والمقاومة في وجه ما تتعرض له شمال وشرق سوريا وشعبها من هجمات.

ثم قرئت وثيقة الشهي المقاتل في صفوف قوات الدفاع الذاتي، خالد خميس الحشاش، وسلمت لذويه قبل أن يوارى جثمانه الثرى.في مزار شهداء ناحية تل حميس.

(م ح/ف)

ANHA