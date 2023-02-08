تشييع جثمان أحد ضحايا الزلزال في حيي الشيخ مقصود والأشرفية

وفقد 6 أشخاص حياتهم في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، جراء الزلزال الذي تأثرت به مناطق عديدة في سوريا، منهم المواطن خالد حمو الذي أُصيبت ابنتاه بجروح.

ودُفِن جثمان خالد حمو في قرية بنو الواقعة شمال حي الشيخ مقصود في حلب، خلال مراسم شاركت فيها عائلته وأقرباؤه وأعضاء المجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية والمؤسسات المدنية والأحزاب السياسية.

ودفنت جثامين 4 أشخاص آخرين فقدوا حياتهم نتيجة الزلزال، أمس الثلاثاء في القرية ذاتها، وهم ساندرا إيبو (11 عاماً)، ونورهان يوسف (13 عاماً) وروان إبراهيم (16 عاماً)، وخليل حسين حمو (40 عاماً).

فيما لم يدفن بعد جثمان طفل رضيع مجهول الهوية.

(ن ش/س ر)

ANHA