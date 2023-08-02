تشييع جثمان عضو قوى الأمن الداخلي  الشهيد معتصم اكيوريك

وانطلق موكب التشييع من أمام مشفى الشهيد هوكر في مدينة ديرك متجهاً نحو مزار الشهداء بمشاركة المئات من أهالي نواحي كركي لكي و ديرك و جل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلتها كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء ألقتها سعاد محمد طيب استذكرت فيها شهداء الحرية، وأشادت بدورهم في تحقيق الاستقرار في شمال و شرق سوريا و نوهت إلى أن على الجميع أن يسير على فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان وشهداء الحرية.

كما ألقى الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في إقليم الجزيرة كنعان بركات كلمة قال فيها: "إن شهداءنا هم قادتنا ونور ينير طريقنا، فقد تأسست ثورة شمال وشرق سوريا على قيم شهدائنا وفكر الحرية والديمقراطية بفضل تكاتف شعبنا الوطني، لذلك فإن هذه الوطنية والإرادة كانت أساساً لنا في تشكيل ثورتنا وإدارتنا الذاتية".

واختتم كنعان بركات كلمته بالقول: "يجب أن نستمر في كفاحنا على خطى شهداء الحرية لنؤمن الاستقرار لشعبنا".

ومن ثم قرئت وثيقة الشهيد معتصم اكيوريك و سلمت لذويه، ليوارى جثمانه الثرى وسط ترديد الشعارات التي تمجد الشهداء " الشهداء خالدون" .

(ح ر/ك)