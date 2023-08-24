تشييع جثمان عضو فضائيّة Jin Tv السبت القادم

وقصفت طائرة مسيّرة تركية يوم أمس الأربعاء (23 آب) سيارةً تابعة لفضائيّة Jin Tv على الطريق الواصل بين قامشلو وعامودا، ما أسفر عن استشهاد عضو الفضائيّة نجم الدين فيصل وإصابة الصحفيّة دليلة عكيد.

ونُصبت خيمة عزاء الشهيد نجم الدين فيصل أمام منزله الكائن في قرية الجوهرية التابعة لناحية عامودا، ليتوافد مئات الأشخاص إليها ويقدموا تعازيهم لذوي الشهيد ويعربوا عن استيائهم وغضبهم حيال هذه الهجمات.

وإلى جانب ذلك، يجري التحضير لمراسم تشييع جثمان الشهيد نجم الدين فيصل، وحسب المعلومات التي تلقيناها من أسرته، فإن مراسم التشييع ستقام في مزار الشهيد إسماعيل الكائن في ناحية عامودا يوم السبت القادم.

(ر)

ANHA