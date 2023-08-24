تشييع جثمان عضو فضائيّة Jin Tv السبت القادم

أقيمت خيمة عزاء عضو فضائيّة Jin Tv، نجم الدين فيصل الذي استشهد إثر هجومٍ جوّي تركي يوم أمس الأربعاء، أمام منزله، فيما سيجري تشييع جثمانه يوم السبت القادم.
خبر 2023-08-24T14:39:00 قامشلو

وقصفت طائرة مسيّرة تركية يوم أمس الأربعاء (23 آب) سيارةً تابعة لفضائيّة Jin Tv على الطريق الواصل بين قامشلو وعامودا، ما أسفر عن استشهاد عضو الفضائيّة نجم الدين فيصل وإصابة الصحفيّة دليلة عكيد.

ونُصبت خيمة عزاء الشهيد نجم الدين فيصل أمام منزله الكائن في قرية الجوهرية التابعة لناحية عامودا، ليتوافد مئات الأشخاص إليها ويقدموا تعازيهم لذوي الشهيد ويعربوا عن استيائهم وغضبهم حيال هذه الهجمات.

وإلى جانب ذلك، يجري التحضير لمراسم تشييع جثمان الشهيد نجم الدين فيصل، وحسب المعلومات التي تلقيناها من أسرته، فإن مراسم التشييع ستقام في مزار الشهيد إسماعيل الكائن في ناحية عامودا يوم السبت القادم.

(ر)

ANHA


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