تشييع جثامين 3 شهداء والإعلان عن سجل شهيد آخر في الحسكة

نظم مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة، صباح اليوم، مراسم تشييع 3 شهداء؛ هم المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية محمد الصالح، والمقاتل في وحدات حماية الشعب أوكان التونز، سائق سيارة الإسعاف في مشفى الشهيدة ساريا العسكري محمد سيد"، ممن استشهدوا في مناطق وأوقات متفرقة من الشهر الجاري، لدى تأديتهم واجبهم الوطني.

أقيمت المراسم في مزار الشهيد دجوار، الواقع في قرية الداودية، شمال مدينة الحسكة، بعد أن توجه المشيعون بجثامين الشهداء إلى المزار، حملاً على الأكتاف، شارك فيها المئات من الأهالي، وأعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، والقوات العسكرية والأمنية في المدينة.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بالتزامن مع عرض عسكري من قبل وحدات حماية الشعب YPG ووحدات حماية المرأة YPJ، تلته كلمة ألقتها عضوة مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة، إيمان إبراهيم، التي تقدمت بالعزاء لذوي الشهداء متمنية الصبر والسلوان لهم.

وأشارت إيمان إبراهيم إلى الدور الرئيس للشهداء ودفاعهم ضد هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، ودورهم في تحقيق المكتسبات التي تنعم بها شعوب المنطقة، متعهدة بأن مجلس عوائل الشهداء سيستمر في السير على خطا الشهداء، والعمل على تحقيق أهدافهم التي سعوا إليها.

من جانبه، أكد قائد المجلس العسكري لإقليم الجزيرة حسين سلمو، أن قواتهم ستنتصر على أعداء المنطقة، وأن الهجمات مهما اشتدت فلن تستطيع كسر إرادتهم وإرادة شعب المنطقة.

كما شدد على أن قوات الدفاع الشعبي ستنتصر على دولة الاحتلال التركي، وقال: "سنحقق الحرية بمقاومة أبطالنا، والأبطال الذين يناضلون في الجبال، وسنهزم العدو بفكرنا وفلسفتنا ما دمنا سائرين على نهج وفلسفة القائد أوجلان".

وتخلل المراسم الإعلان عن سجل شهيد في قوات الدفاع الشعبي، هو الشهيد هيرسان أحمد، الذي استشهد خلال نضاله في صفوف قوات الدفاع الشعبي بمناطق الدفاع المشروع عام 2006، بعد أن انضم إليها عام 2001.

وقرئت بعد ذلك وثائق الشهداء الـ 4 من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء روجدا أحمد، وجرى تسليمها لذويهم.

لتنتهي المراسم بعد أن وري جثمانا الشهيدين "محمد الصالح، وأوكان التونز"، الثرى في مزار الشهيد دجوار، فيما من المقرر أن يوارى جثمان الشهيد محمد سيد الثرى في قرية فاطمي.

(ن م/أم)

ANHA