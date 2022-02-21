تشييع الشهيدين جكدار وسلطان إلى مثواهما الأخير في مزار الشهيدة دجلة بكوباني

وأقيمت في مدينة كوباني، ظهر اليوم الإثنين, مراسم تشييع للمقاتل في قوات سوريا الديمقراطية حمزة أحمد الاسم الحركي جكدار بلك من المكون الكردي، وعضو قوى الأمن الداخلي سلطان الشاهي من المكون العربي من ناحية عين عيسى، استشهدا في أماكن وتواريخ مختلفة أثناء تأديتهما لواجبهما.

وشارك المئات من أهالي مقاطعة كوباني وممثلون عن الإدارة الذاتية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في مراسم التشييع.

وبدأت المراسم في مزار الشهيدة دجلة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء, تلاها إلقاء كلمة من قبل القيادي في مجلس كوباني العسكري محمود محمود الذي قال "نحزن عندما يستشهد واحد من مقاتلينا ولكننا نفتخر بهم لأنهم هم الذين يحموننا, لذلك سنسير على خطاهم, ولن نقبل بأن يعود الكرد عبيداً".

ومن ثم ألقى نائب الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كري سبي/تل أبيض, هزاع محمد, وقال في كلمته: "بدماء هؤلاء الشهداء سقطت جميع المؤامرات على شعبنا وتم بناء المؤسسات في إطار هذا المشروع المتكامل, ولن يثنينا إرهابهم ولا تآمرهم, ونحن مستمرون في هذا المشروع حتى الرمق الأخير".

وأشار هزاع محمد إلى أن "العدو يريد أن يعيد لنا الإرهاب بتسميات عديدة, ولكن عبثاً أمام تضحيات وبطولات قوات سوريا الديمقراطية".

بعدها قرئت وثائق الاستشهاد وسلمت إلى ذويهم, ليوارى جثمانا الشهيدين الثرى في مزار الشهيدة دجلة وسط الهتافات التي تحيي وتمجد الشهداء.

ويشار أن الشهيدين استشهدا بتواريخ وأماكن مختلفة, إذ استشهد حمزة أحمد بتاريخ الـ20 من شباط/ فبراير الجاري في كوباني, والشهيد سلطان الشاهي استشهد بتاريخ الـ19 من شباط/ فبراير الجاري في عين عيسى, أثناء تأديتهما لواجبهما العسكري.

(م أ/ج)

ANHA