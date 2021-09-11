تشييع الشهيد سامي العور إلى مثواه الأخير في الشدادي

وشارك في مراسم التشييع المئات من أهالي الشدادي وريفها وأعضاء اللجان والمؤسسات المدنية والعسكرية.

وانطلق موكب التشييع الذي ضم العشرات من السيارات من أمام مشفى الحسكة باتجاه مزار الشهداء، حيث وضع جثمان الشهيد على منصة الشرف وسط المزار، وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت تزامنت مع عرض عسكري.

وفي كلمة ألقاها الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء، ناجي النجوم، أكد أن الشهداء هم أصحاب الفضل الأول والأخير في تحقيق حرية الشعوب، مضيفاً "وبدمائهم أيضاً سيتم تطهير كافة الأراضي السورية من رجس المحتل التركي وداعش".

وباسم قوات الدفاع الذاتي ألقى عبد محمد الساير، كلمة، أكد فيها على استمرارهم في النضال والمقاومة على درب الشهداء، وتمنى الصبر والسلوان لذوي الشهيد سامي، مشدداً أن محاولات النيل من عزيمة مقاتليهم لن تحقق مسعاها.

و قرأت الإدارية في مؤسسة عوائل الشهداء بالشدادي، آيات إبراهيم، وثيقة الشهيد وسلمتها إلى ذويه ليتم بعدها أداء صلاة الجنازة على الشهيد، ويوارى جثمانه الثرى على صداح الحناجر التي مجّدت الشهادة والشهيد.

(س ر)

ANHA