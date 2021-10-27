تشييع الشهيد خالد فرج إلى مزار الشهيد دجوار بالحسكة

واستلم المشيعون جثمان الشهيد خالد عنتر فرج, الاسم الحركي نمر, المقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية من أمام مجلس عوائل الشهداء وانطلقوا بموكب مهيب صوب مزار الشهيد دجوار بقرية الداودية.

وعند الوصول إلى المزار وقف المشيعون دقيقة صمت بالتزامن مع عرض عسكري قدمته وحدات حماية المرأة ووحدات حماية الشعب, تلاها إلقاء كلمة باسم القوات العسكرية من قبل القيادي شيار عبد الفتاح والذي قال: "ننحني إجلالاً وإكراماً أمام عظمة شهدائنا, ونعاهد رفاقنا وذوي الشهداء بالسير على خطى الشهداء ونقسم أمام كافة أسر الشهداء بأن نحقق أهدافهم النبيلة حتى آخر رمق من دمائنا".

ومن جانبه تحدث باسم مجلس عوائل الشهداء محمود دجوار وقال: " شهداؤنا الأبطال سطروا ملاحم بطولية في التاريخ في وجه الاحتلال وهجماته, ونجدد العهد بأن نكمل مسيرتهم حتى تحرير أراضينا وسنحافظ على المكتسبات التي حققوها".

وقال باسم إدارة منطقة الحسكة عبد الكريم سلمان: "جميع الشهداء ضحوا بأرواحهم من أجل حماية مشروع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب".

ثم قرئت وثيقة الشهيد خالد عنتر فرج من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء روجدا أحمد وسلمت لذويه.

وفي الختام وري جثمان الشهيد الثرى وسط الشعارات التي تمجد الشهداء.

(ه إ/ل)

ANHA