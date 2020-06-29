تشييع الشهيد عيد العمر إلى مثواه الأخير في الشدادي

واستلم المشيعون جثمان الشهيد عيد العمر، الذي استشهد أثناء تأديته مهامه العسكرية، من أمام مؤسسة عوائل الشهداء في الناحية.

وانطلق موكب التشييع الذي ضم العشرات من السيارات باتجاه مزار الشهداء حيث وضع جثمان الشهيد على منصة الشرف وسط المزار مع بدء العرض العسكري والوقوف دقيقة صمت.

خلال المراسم وفي كلمة للرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء، ناجي النجوم، أكد أن الشهداء هم أصحاب الفضل الأول والأخير في تحقيق حرية الشعوب، وبدمائهم سيتم تطهير كافة الأراضي السورية من رجس المحتل التركي وداعش وجبهة النصرة.

بعد الكلمة قرأت الإدارية في مؤسسة عوائل الشهداء بالشدادي، زهرة الأحمد، وثيقة الشهيد وسلمتها لذويه.

وبعد أداء صلاة الجنازة وري جثمان الشهيد عيد العمر الثرى وسط ترديد الشعارات التي تمجد الشهادة والشهيد.

(ب د/هـ ن)

ANHA