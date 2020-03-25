تسهيلات حكومية للمصريين خلال فترة حظر التجول

وكلف رئيس الوزراء المصري بالتنسيق الكامل بين المحافظين ومسؤولي الأمن لتطبيق قرارات الحظر التي تم إصدارها بالأمس، وغيرها من القرارات بحزم، مع تطبيق عقوبة المخالفة لمن يثبت مخالفته.

وأهابت وزارة الداخلية المصرية، بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار، مؤكدة أنها "على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصري مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين"، وإنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، انتظام عمل المخابز في المحافظات المختلفة لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين، حيث يتم توفير حصص الدقيق للمخابز وكذلك القمح لكافة المطاحن، وكذلك انتظام عمل المجمعات الاستهلاكية لتوفير السلع التموينية لأصحاب البطاقات وكذلك كافة المنتجات الغذائية، بعد تعديل مواعيد عمل نظام صرف السلع التموينية لدى المنافذ لتكون من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءاً حتى يتمكن المواطنون من صرف المقررات التموينية، وذلك اعتباراً من صباح اليوم الأربعاء وخلال مدة الحظر.

ومن جهته أكد نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر الدكتور خالد الدستاوي أن المشترك يمكن أن يسدد فاتورة الكهرباء من خلال المنافذ الإلكترونية الخاصة مثل فوري وأمان وميزة وغيرها أو باستخدام البطاقة الالكترونية أو من خلال مكاتب البريد الإلكتروني للحد من تفشي كورونا.

وفي السياق ذاته، أكدت شركة المترو أن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة منتظمة حاليا وتعمل بشكل طبيعي، وسوف يستمر تشغيلها حتى الساعة السادسة مساءً، لافتة إلى أن مواعيد العمل الرسمية الجديدة مع تطبيق حظر التجول من اليوم أصبحت تبدأ من الساعة السادسة صباحاً حتى السادسة مساء من نفس اليوم بالخطوط الثلاثة.

(أ ع)

ANHA