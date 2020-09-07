تشيّع الدرباسية ابنها يونس الأرميض

واستلم المشيعون جثمان الشهيد يونس الأرميض الاسم الحركي عكيد درباسية الذي استشهد في ناحية زركان أثناء تأديته لواجبه، من أمام مجلس عوائل الشهداء وسط زغاريد الأمهات، ثم توجه المشيعون بموكب مهيب صوب مزار الشهيد رستم جودي في قرية بركفري.

وعند وصول المشيعين إلى المزار بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقيت كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء من قبل الإداري سالم سالم، الذي عزى ذوي الشهيد يونس، وتمنى لهم الصبر والسلوان.

ونوه سالم، أن يونس استشهد في سبيل الدفاع عن شرف وكرامة أرضه، وقال "الشهيد يونس سلك الطريق الذي رسمه القائد عبد الله أوجلان".

وأكد سالم، أن شهادة يونس الأرميض أثبتت مرة أخرى أن المنطقة تتمتع بأخوة الشعوب والعيش المشترك بين كافة مكونات المنطقة، وأضاف "لا فرق بين كردي وعربي وسرياني وأشوري".

ثم ألقى القيادي عمران أوركيش، كلمة باسم قوات سوريا الديمقراطية قائلًا "ننحني إجلالًا وإكرامًا أمام ذوي الشهداء، اليوم تمتزج مرة أخرى دماء شهداء أبناء شمال وشرق سوريا دفاعًا عن أرضهم ليصبحوا رموزًا للحرية"، معاهدًا على المضي في طريق الشهداء حتى تحقيق الهدف المنشود.

وألقى باسم ذوي الشهيد يونس، عمه إبراهيم الأرميض، كلمة قال فيها "الشهيد يونس مثله مثل شهداء الحرية الذين استشهدوا في سبيل حرية وتحرير أوطانهم من العدوان، ونبارك لأسرته".

وفي ختام المراسم قُرئت وثيقة الشهادة من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء، نسرين معمي، وسُلمت لذويه، ليوارى جثمانه الثرى وسط الشعارات التي تمجد الشهداء.

(ب ح – آ ح/هـ ن)

ANHA